Trumpin hallinto julkaisi torstaina listan Valkoisen talon juhlasaliprojektin rahoittajista. Mukana on muun muassa teknologia- ja tupakkajättejä.

Yhdysvalloissa Valkoisen talon itäsiipi on purettu presidentti Donald Trumpin valtavan juhlasalin tieltä, satelliittikuvat osoittavat.

Uutistoimisto AFP:n näkemissä Planet Labs PBC:n torstaille päivätyissä kuvissa on itäsiiven entisellä paikalla jäljellä enää rakennuksen rauniot.

Hallinto ilmoitti juhlasalin rakentamisesta heinäkuussa, mutta tuolloin Trump väitti, ettei Valkoisen talon silloisiin rakennuksiin kajottaisi.

– Se ei puutu nykyiseen rakennukseen. Se on sen lähellä, mutta ei kosketa sitä. Ja se kunnioittaa täysin olemassa olevaa rakennusta, Trump sanoi.

Tällä viikolla hallinto kuitenkin aloitti itäsiiven julkisivun purkamisen käytännössä ilman ennakkovaroitusta, minkä jälkeen kerrottiin vielä koko siiven purkamisesta.

Monet ovat ilmaisseet järkytystään rakennuksen tuhoamisesta sosiaalisessa mediassa. Mainelaissenaattori kuvaili purkutöitä Valkoisen talon häpäisemiseksi ja loukkaukseksi yhdysvaltalaisia kohtaan.