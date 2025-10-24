Tällä viikolla hallinto kuitenkin aloitti itäsiiven julkisivun purkamisen käytännössä ilman ennakkovaroitusta, minkä jälkeen kerrottiin vielä koko siiven purkamisesta.
Monet ovat ilmaisseet järkytystään rakennuksen tuhoamisesta sosiaalisessa mediassa. Mainelaissenaattori kuvaili purkutöitä Valkoisen talon häpäisemiseksi ja loukkaukseksi yhdysvaltalaisia kohtaan.
Angus King
– Valkoinen talo ei kuulu presidentti Trumpille, se kuuluu amerikkalaisille, hän lisäsi.
Leavitt: Upea lisäys Valkoiseen taloon
Sen lisäksi, että Trumpin aiemmat puheet Valkoisen talon koskemattomuudesta on laitettu moukarin alle, ovat juhlasalin kustannukset paisuneet alkujaan ilmoitetusta 200 miljoonasta dollarista.
Trump haluaa rakentaa Valkoisen talon yhteyteen valtavan juhlasalin.AFP / Lehtikuva
Vain päiviä sitten Valkoinen talo sanoi, että rakentaminen maksaa 250 miljoonaa, mutta keskiviikkona Trump puhuikin jo 300 miljoonasta.
Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi torstaina, että 300 olisi nyt lopullinen summa. Hallinnon mukaan koko projekti toteutetaan yksityisellä rahoituksella.
– Tämä tulee olemaan upea lisäys Valkoiseen taloon -- eikä se maksa veronmaksajille mitään, Leavitt sanoi.
Leavitt sanoi lisäksi, että itäsiiven alla sijaitsevan presidentin hätäkeskuksen remontti kustannettaisiin yksityisrahoituksella.
Hätäkeskuksen lisäksi itäsiivessä on toiminut muun muassa presidentin puolison toimisto, jonka on määrä jatkaa rakennuksessa jälleen remontin jälkeen.
Hallinto arvosteli projektin paheksumista
Valkoinen talo julkaisi torstaina tiedotteen, jossa hallinto yritti vastata projektiin kohdistuneeseen kritiikkiin.
Tiedotteessa hallinto syytti "epävakaita vasemmistolaisia ja heidän valeuutisliittolaisiaan" juhlasaliprojektin ympärillä vellovasta "tekaistusta paheksunnasta".
Tiedotteen mukaan lähes 8 400 neliömetrin suuruinen juhlasali on välttämätön lisäys, joka heijastelee aiempien johtajien tekemien "parannusten ja lisäysten historiaa". Tiedotteessa listattiin erinäisiä Valkoisen talon muutosprojekteja yli sadan vuoden ajalta
Torstaina hallinto julkaisi myös listan juhlasalin rahoittajista. Listalla on lukuisia yrityksiä ja kryptovaluuttatoimijoita sekä rikkaita yksityishenkilöitä.
Rahoittajat hyötyvät Trumpin liehittelystä
Projektia ovat rahoittaneet muun muassa teknologiajätit Amazon, Apple, Google ja Meta. Uutissivusto Politicon mukaan listalla on lisäksi muun muassa puolustustarvikevalmistaja Lockheed Martin sekä tupakkajätit Altria Group ja Reynolds American.
Politicon mukaan Valkoinen talo ei ole julkistanut, minkä suuruisia summia kukin rahoittaja on projektiin luvannut.
Mukana on myös teknologiapohatta Peter Thielin perustama tiedonlouhintaan erikoistunut Palantir. Yritystä on arvosteltu muun muassa siitä, että sen teknologiaa voidaan käyttää opiskelijamielenosoittajien ja siirtolaisten tarkkailuun. Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE teki keväällä Palantirin kanssa siirtolaisten tarkkailua koskevan 30 miljoonan dollarin sopimuksen.
Yksittäisistä ihmisistä rahaa ovat antaneet muun muassa Yhdysvaltain kauppaministeri Howard Lutnickin perhe, pääomasijoitusjätti Blackstonen toimitusjohtaja Stephen Schwarzman, öljypohatta Harold Hamm sekä jalkapallojoukkue Manchester Unitedin omistaja Edward Glazer.
Politicon mukaan useat projektin rahoittajista hyötyvät suoraan Trumpin hallinnon suosion tavoittelusta.
Oikeusasiantuntija: Eettinen painajainen
Projektin rahoitusmalli onkin herättänyt huolta oikeusasiantuntijoiden keskuudessa. BBC:n mukaan jotkut asiantuntijat pelkäävät, että ulkopuoliset toimijat saattavat lahjoituksillaan maksaa siitä, että he pääsevät lähelle hallintoa.
– Pidän tätä valtavaa juhlasalia eettisenä painajaisena, presidentti George W. Bushin hallinnossa aikoinaan asianajajana toiminut Richard Painter kertoi BBC:lle.
– Nämä yritykset haluavat kaikki jotain hallinnolta, hän lisäsi.
Valkoisen talon listaamien rahoittajien lisäksi projektiin on laittamassa rahaa Trump itse. Torstaisessa tiedotustilaisuudessa lehdistösihteeri Leavitt ei kuitenkaan suostunut paljastamaan, miten suurin summin Trump projektia rahoittaa. Leavitt antoi kuitenkin ymmärtää, että hallinto olisi jossain kohtaa paljastamassa tarkemman summan.
– Kuinka paljon lahjoitan? En voi kertoa teille, ennen kuin se on valmis -- Lahjoitan mitä tahansa tarvitaan, Trump puolestaan sanoi toimittajille torstaina.