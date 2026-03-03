Rauman telakalla tapahtui vuosi sitten huhtikuussa tapaturma, jossa asentaja kuoli pudottuaan kahdeksasta metristä vaarallisen työmenetelmän takia.

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on julkaissut tänään tiistaina tutkinta­selostuksen telakka­työntekijän kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta.

Lue myös juttu huhtikuulta 2025: Työntekijä menehtyi Rauman telakalla

Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan telakalla rakenteilla olevan aluksen peräluukun kannatinvaijeri sinkosi kahdeksan metrin korkeudelta laivanrakennushallin lattialle.

Tapaus sattui, kun rakenteilla olevaan aluksen peräluukkuun mitoitettiin hydraulijärjestelmää.

Luukku oli saranoitu laivan rakenteisiin kiinni, ja sen molemmilla sivuilla olivat kannatinvaijerit.

Työn suorittamiseksi luukkua nostettiin yläasentoon siltanosturilla.

Asentajan tehtävänä oli kiinnittää talja ylös nostettuun peräluukkuun aluksen sisäpuolella ja vetää luukku taljan avulla kiinni. Tätä varten hän oli noussut A-tikkaille.

– Yllättäen luukun nostamisessa käytetty päällysteraksi katkesi ja luukku avautui rysähtäen, kun asentaja oli kiinnittämässä taljoja, Tapaturmavakuutuskeskuksen tiedotteessa selvitetään.

Luukun aukeamisen seurauksena kiristynyt peräluukun kannatinvaijeri sinkosi asentajan luukusta kahdeksan metrin korkeudesta hallin lattialle.

Onnettomuuden taustalla vaarallisia työmenetelmiä

Asennustyössä sovellettiin Tapaturmavakuutuskeskuksen arvion mukaan vaarallisia työmenetelmiä.

Luukkua oli aiemmin ennen onnettomuutta nostettu ja laskettu onnistuneesti useamman kerran. Onnettomuuteen johtaneessa nostotyössä sovellettiin kuitenkin aiemmasta poikkeavaa menetelmää.

Nostoa valmistelevat työt tekivät poikkeuksellisesti luukun asennuksesta vastaavan aliurakoitsijan työntekijät yksin ilman nostotyöstä vastaavan aliurakoitsijan työntekijöitä.

– Tunnistimme tutkinnassa useita epäkohtia töiden johtamisen eri osa-alueilta kuten suunnittelusta, ohjeistuksesta ja valvonnasta, tutkintaryhmän johtaja Otto Veijola Tapaturmavakuutuskeskuksesta kommentoi tiedotteessa.

Onnettomuuteen johtanut nostotyö oli aloitettu omatoimisesti luukun asennuksesta vastaavan ja nostotyöstä vastaavan yrityksen työntekijöiden kesken ilman määriteltyä hyväksyttämisprosessia.

Edes asennuksesta vastanneen yrityksen työnjohtaja ei tiennyt työn aloittamisesta. Nostosta ei tehty nostotyösuunnitelmaa eikä viimehetken riskien arviointia.

– Tässä tapauksessa töiden aikataulutuksen haasteet ja työntekijöiden raskaaksi kokema nostotöiden hyväksyttämisprosessi johti siihen, että turvallisuuskäytännöistä tingittiin ja niitä ohitettiin, Veijola kuvaa.

– Luukun asennuksesta vastanneen yrityksen työntekijät kokivat prosessin raskaaksi, koska sen noudattaminen aiheutti usein odottelua.

Kuinka välttää vastaavat onnettomuudet?

Telakalla tehdään paljon tapaturmavaarallisia töitä laajan urakoitsijaverkoston voimin, mikä korostaa Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan selkeiden ja käytännössä toimivien turvallisuuskäytäntöjen merkitystä.

– Jokainen nosto tulee suunnitella huolellisesti ja tilannekohtaisesti ottaen huomioon kuorman paino, nostokulmat, nostoapuvälineet ja ympäristötekijät, tiedotteessa listataan.

Nostosuunnitelma tulee myös dokumentoida ja vastuutahojen hyväksyä suunnitelma ennen työn aloittamista.

– Viime hetken riskienarviointi ennen noston aloittamista on kriittinen vaihe, jonka tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Se voi paljastaa puuttuvat tai vääränlaiset nostoapuvälineet ja estää vaaratilanteen ennen työn etenemistä.

Ohjeiden ja prosessien noudattamista on myös valvottava aktiivisesti. Lisäksi poikkeamatilanteisiin on puututtava ja niiden juurisyyt on TVK:n mukaan selvitettävä johdonmukaisesti.