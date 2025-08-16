MTV:n kirjeenvaihtaja Alaskassa: Trump oli silmin nähden pettynyt, Putin maireana – Alaska oli Putinin show

Trump taisi ymmärtää, ettei hänen tavoittelema Nobelin rauhanpalkinto olekaan lähellä, kirjoittaa lehdistötilaisuudessa paikalla ollut Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit pitivät odotettua aiemmin lehdistötilaisuuden, joka kesti vain 12 minuuttia.

On poikkeuksellista puheliaalle Donald Trumpille jättää vastaamatta toimittajien kysymyksiin. Alaskan huippukokous oli kuitenkin erilainen alusta saakka.

Maailman vaikutusvaltaisimpana pidetty Yhdysvaltain presidentti Trump vastaanotti sotarikoksista syytetyn Vladimir Putinin pitkällä punaisella matolla iloisesti nauraen. Presidentit taputtelivat toisiaan ja Putin kutsui Trumpia “naapuriksi”.

Trump tarjosi Putinille jopa kyydin presidentin limusiinilla The Beastilla (suomeksi Pedolla).

Tunnelma muuttui kuitenkin vakavaksi, kun meitä sotilastukikohdassa paikalle olevia toimittajia yritti kysyä kysymyksiä. Kysymyksiltä kieltäydyttiin niin tapaamisen alla kuin sen jälkeenkin.

Trump antoi mediatilaisuudessa Putinin aloittaa ja Putin otti puheenvuoron mielellään. Huone oli täynnä amerikkalaisia, venäläisiä ja muita kansainvälisiä toimittajia, kameravalot säihkyivät ja Putin oli kirjaimellisesti maailman huomion keskipisteenä.

Se oli jo paljon presidentille, joka oli juuri ollut sotarikoksiensa vuoksi eristetty yksinvaltias.

Putinin kommentit paljastivat, ettei hänen näkökantansa Ukrainaan tai Eurooppaan ole muuttunut. Putin toisti sanan “juurisyyt”, joilla hän usein Ukrainan sotaa perustelee.

Putin sivalsi Trumpin poliittista vihollista, demokraattien Joe Bidenia, vihjaamalla, ettei sota ehkä olisi syttynyt, jos Trump olisi ollut silloin presidentti.

Se on sama lause, mitä Trump on toistanut jo pidemmän aikaa.

Trump kuunteli Putinin puheen englannin kielisen käännöksen tarjoavan korvanapin avulla, mutta hänen oma puheenvuoro oli lyhyempi ja laveampi.

Trump myönsi, ettei diiliä ole saatu aikaan, mutta painotti, että edistystä kylläkin.

Minkälaista edistystä? Sitä Trump ei tarkentanut eikä halunnut, että kukaan kysyy tarkempia kysymyksiä.

Putinin puhuessa en voinut kuitenkaan olla huomaamatta, kuinka pettyneeltä ja jopa väsyneeltä Trump vaikutti.

Trump tarjosi Putinille punaisen maton ja parrasvalot, mutta sai tähän mennessä vain vähän takaisin.

Alaska oli Putinin show, ja kameroiden todistaessa Putin kutsuikin Trumpin Moskovaan.