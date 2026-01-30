Venäjä kutsui tällä viikolla Zelenskyin Moskovaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kutsunut Venäjän presidentin Vladimir Putinin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.

– Jos hän uskaltaa, tietenkin, Zelenskyi sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Samalla Zelenskyi sanoi, että hänen on mahdotonta tavata Putin Moskovassa tai Valko-Venäjällä. Muutoin Zelenskyi totesi olevansa valmis tapaamaan Putinin missä tahansa.

Venäjä on kuluvalla viikolla toistanut, että presidentit Putin ja Zelenskyi voisivat tavata Moskovassa. Venäjä lupasi turvata Zelenskyin turvallisuuden.

Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen neuvottelijat tapasivat viime viikonloppuna Arabiemiirikunnissa. Ennen tuota Venäjän ja Ukrainan neuvottelijat eivät olleet kohdanneet kasvokkain kesän 2025 jälkeen.

