Venäjän konsulaatti herättää tunteita Ahvenanmaalla.
Ahvenanmaalaisten enemmistö haluaa päästä eroon Venäjän konsulaatista Maarianhaminassa, ilmenee Hufvudstadsbladetin teettämästä mielipidemittauksesta.
Kyselyyn vastanneista 59 prosenttia haluaisi poistaa konsulaatin. Säilyttämisen kannalla on 24 prosenttia vastanneista.
Kyselyn mukaan Ahvenanmaan demilitarisoinnista halutaan pitää kiinni. Säilyttämisen kannalla oli 73 prosenttia vastaajista.
Mielipidemittauksen toteutti Taloustutkimus, ja siihen vastasi vajaat 500 ihmistä helmi-maaliskuun vaihteessa.