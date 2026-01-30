Tiedossa ei ole, mihin kohteisiin Venäjä väitetysti viime yönä ohjuksella ja drooneilla iski.

Ukrainan ilmavoimat sanoo Venäjän hyökänneen viime yönä yhdellä ohjuksella ja yli sadalla droonilla.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump väitti eilen torstaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin suostuneen viikon mittaiseen osittaiseen tulitaukoon, jonka aikana Venäjä ei hyökkäisi Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja muihin kaupunkeihin.

– Henkilökohtaisesti kysyin presidentti Putinia olemaan ampumatta Kiovaan, kaupunkeihin ja kyliin viikon ajan, Trump sanoi.

– Ja hän (Putin) suostui siihen. Ja täytyy sanoa, että se oli hyvin mukavaa, Trump jatkoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että jos Venäjä ei hyökkää Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan, ei Ukraina myöskään iske Venäjän energiakohteisiin.

Tiedossa ei ole, mihin kohteisiin Venäjä väitetysti viime yönä ohjuksella ja drooneilla iski.

Perusteluna viikon ilmaiskutulitaukoon on Ukrainaa koetteleva kylmä sää. Pääkaupunki Kiovassa lämpötila laskenee ensi viikon alussa noin -20 asteeseen.