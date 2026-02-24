MTV Uutiset esitti Zelenskyille kysymyksen Kiovassa järjestetyssä mediatilaisuudessa.
Presidentti Zelenskyi ja lukuisat valtionjohtajat vastailivat tiistai-iltana Kiovassa median kysymyksiin.
Mediassa on esiintynyt ehdotuksia siitä, että jossain vaiheessa Euroopan olisi hyödyllistä käynnistää vuoropuhelu Venäjän johdon kanssa.
MTV Uutisten toimittaja Valtteri Kykkänen kysyi presidentti Zelenskyiltä, kuka olisi mahdollinen henkilö avaamaan keskustelun Venäjän kanssa.
Zelenskyi ohjasi kysymystä presidentti Alexander Stubbille.
– Alex, ehkä sinä haluaisit..
Stubb kiirehti vastaamaan, ettei Zelenskyin kommentti ollut suinkaan vastaus kysymykseen.
– Olemme Euroopan johtajien kesken keskustelleet siitä, miten voisimme tarvittaessa tuoda panoksemme mukaan keskusteluun.
Stubb mainitsee, että viime vuodesta poiketen tänä vuonna rauhanneuvotteluista on jo dokumentaatiota. Stubbin mukaan myös Euroopan rooli sodan maksajana pitää Euroopan mukana.
– Mutta miten asiaa tullaankaan edustaamaan, niin se tapahtuu koordinoidusti ja presidentti Zelenskyi päättää asiasta, Stubb vastasi.
