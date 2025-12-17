Hankintapäätökset liittyvät kauppoihin, jotka Suomi on tehnyt ennen Gazan sodan alkamista.
Suomi hankkinut Israelista tiedettyä enemmän aseita Gazan sodan aikana, ilmenee Ylen tietopyynnöllä saamista asiakirjoista.
Puolustusvoimien logistiikkalaitos on tehnyt Gazan sodan alkamisen jälkeen 11 hankintapäätöstä, joiden arvo on yhteensä noin 67,2 miljoonaa euroa.
Kaikki Ylen saamat hankintapäätökset liittyvät kauppoihin, jotka Suomi ja israelilaiset yhtiöt ovat tehneet ennen Gazan sodan alkamista.
Ne koskevat esimerkiksi jo ostettujen aseiden ja järjestelmien huoltoa, varaosia ja koulutusta.
Suurin hankinta on Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmän ohjusoption lunastaminen, jonka arvo on 57,9 miljoonaa euroa.