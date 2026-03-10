Poliisi suhtautui vakavasti tapaukseen, jossa nuoren kerrottiin tulleen kouluun käsiaseen kanssa.

Itä-Uudenmaan poliisi sai maaliskuun alla Vantaalta koulun rehtorilta ilmoituksen, että koululla oli käynyt henkilö mahdollisesti käsiaseen kanssa.

– Asiasta laadittiin rikosilmoitus nimikkeellä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito. Aseen esittelemisestä oli ensitietojen mukaan saatavilla myös video. Asetta esitelleen nuorukaisen henkilöllisyys selvisi pian ja meillä ryhdyttiin tarvittaviin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi,rikoskomisario Sampsa Aukio kertoi tiedotteessa tiistaina.

Poliisi suhtautui uhkaan vakavasti ja sai epäiltyyn puhelimitse yhteyden. Nuori ilmoitti olinpaikkansa sekä sen, että hänellä oli hallussaan muovinen leluase. Poliisi teki kotietsinnän eikä löytänyt nuoren kotoa muita aseita. Muoviase luovutettiin poliisille ja tapahtuneesta tehtiin myös lastensuojeluilmoitus, poliisi kertoo.

Poliisi muistuttaa, että tämän vuoden alusta voimaan tullut aserikosuudistus on kiristänyt vastaavasta teosta annettavia rangaistuksia. Uudistuksen tavoitteena on vähentää aserikoksia ja niillä tehtäviä rikoksia.

- Uudistus koskee myös vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen, kuten linkkuveitsen tai puukon, hallussa pitämisestä yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää. Tästä saattoi ennen selvitä poliisin antamalla sakolla. Nyt tällaisesta teosta voi seurata jopa yhden vuoden vankeusrangaistus eikä tekoa sen tähden voi enää käsitellä sakkomenettelyssä tuomioistuimen ulkopuolella, Aukio muistuttaa.