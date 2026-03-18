Suomen Yrittäjät sanoo, että työministeri Matias Marttisen (kok.) tänään esittämät muutokset määräaikaisuuksia koskevaan lakiesitykseen vesittävät sen tavoitetta madaltaa työllistämisen kynnystä.
Lisäksi esitetyt muutokset rajoittavat Suomen Yrittäjien mukaan yritysten mahdollisuuksia tarjota työtä.
Marttinen kertoi aiemmin tänään eduskunnassa, että hallituksen lakiesitystä määräaikaisuuksista voitaisiin muuttaa siten, että jatkossa työntekijän kanssa voitaisiin solmia vain yksi enintään vuoden mittainen määräaikaisuus ilman perustetta.
Nykyisessä lakiesityksessä niitä saisi tehdä enintään kolme.