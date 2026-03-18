Helsingin poliisilaitoksen ihmiskaupparikosryhmässä työskennelleitä poliiseja kohtaan on käynnissä useampia rikostutkintoja.

Viime syksynä uutisoitiin siitä, että ihmiskaupparikoksia tutkinutta poliisia epäillään asiakkaansa raiskauksesta poliisilaitoksen tiloissa.

Nyt käynnissä on toinenkin rikostutkinta, jossa tutkitaan sitä, onko ihmiskaupparikosten tutkinnassa noudatettu lakia.

Epäiltyinä on kaksi esimiesasemassa olevaa henkilöä ja muutama peruspoliisitehtävissä oleva. Poliiseja epäillään virkarikoksista. Nämä rikosepäilyt eivät liity mitenkään raiskaustutkintaan.

Yksi virkarikoksista epäillyistä on ryhmän aiempi tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Hannu Kortelainen, jonka pitkä työura päättyi rikosepäilyihin. Hän kertoo illan Rikospaikassa uransa tylystä päätöksestä.

Kortelaista epäillään virka-aseman väärinkäytöstä. Hän kiistää syyllistyneensä mihinkään rikoksiin.

– Minä olen nimenomaan näkemykseni mukaan toiminut tutkinnanjohtajan toimivaltuuksilla ja sillä virkamiehen harkintavallalla, mikä tutkinnanjohtajalla on. Nyt vastaan sitten niistä ratkaisuista.

Kortelainen ehti työskennellä poliisina 34 vuotta. Pitkälle uralle mahtuu paljon hyviä asioita ja mielekästä työtä, mutta loppu oli karu.

– Rikosepäily kulkee omana prosessinaan. Mutta kyllä tämä nyt joka tapauksessa meni siihen, että kunnia meni, mutta maine kasvaa, hän sanoo.

Kulkulätkä ei enää toiminut

Kortelainen joutui noin kuukausi sitten kiinniotetuksi ja hänet vietiin putkaan Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle. Hän kertoi kiinniotostaan aiemmin Ylelle. Kortelainen oli kiinniotettuna pari vuorokautta.

Putkasta päästyään Kortelaiselle ei kerrottu, että hänen työvelvoitteensa on päättynyt. Seuraavana aamuna työpaikalle mennessään Kortelainen kuitenkin huomasi, ettei hän päässyt enää omalla kulkuavaimella poliisilaitokselle sisään.

– Huomasin ulkoovella, että kulkuoikeudet oli viety. Minua ei päästetty edes saatettuna sisään hakemaan omia tavaroitani.

– Kyllä se oli sellainen viimeinen ihmisarvon vienti ja nöyryytys 34 vuoden poliisiuran kunniaksi ja palkinnoksi. Tällainen episodi tähän loppuun, niin ei se nyt hyvältä tuntunut, hän kuvailee Rikospaikassa.

Kortelainen päätti tuolloin, että hän jää eläkkeelle huhtikuun alussa. Hän kuvailee saaneensa nyt oman henkilökohtaisen kokemuksen Helsingin poliisilaitoksen johtamisesta ja työilmapiiristä.

– Kyllähän tämä oli valitettavan tyypillinen Helsingin poliisilaitoksen johdon toimintamalli. Paljon on ollut esillä Helsingin poliisilaitoksessa tämä niin sanottu pelolla johtaminen ja kyllä nämä merkit oli havaittavissa myös tässä omaan kohteluuni liittyvässä tapauksessa, Kortelainen sanoo.

Katso Hannu Kortelaisen koko haastattelu illan Rikospaikasta.