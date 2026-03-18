Juan Pablo Montoyan mukaan F1:n olisi syytä näyttää Max Verstappenin kaltaisille valittaville kuljettajille ovea.

Nelinkertainen F1-maailmanmestari Max Verstappen on jupissut F1:n uusista säännöistä. Red Bullin alankomaalaiskuljettaja on kutsunut kuninkuusluokan uutta aikakautta vitsiksi.

Nykyautoilla ei voi päästellä alati talla pohjassa, kun energiaa on säästeltävä.

– Jos joku pitää tätä oikeasti hauskana, hän ei ymmärrä, mistä kilvanajossa on kyse. Tämä on Mario Kartin pelaamista. Tämä ei ole kilvanajoa, Verstappen on tuoreeltaan puhissut.

Red Bull on ollut toki kauden ensimmäisissä osakilpailuissa helisemässä. Verstappen on kuitenkin kommentoinut, että hän sanoisi samaa, jos hän voittaisi.

"Tuossa on ovi"