Jääkiekon miesten olympiakulta ratkesi helmikuussa Milanossa, kun Yhdysvaltain Jack Hughes ohitti Kanadan maalivahdin Jordan Binningtonin jatkoajan toisella minuutilla.

Nyt tuo "kultaisen maalin" tuonut kiekko on esillä jääkiekon Hall of Famessa Torontossa kuten on myös Yhdysvaltain naisten joukkueen Megan Kellerin naisten olympiafinaalissa Kanadan verkkoon laukoma voittomaalikiekko. Ne ovat osa Hall of Famen Olympialaiset '26 -näyttelyä.

– On ihan roskaa, että Hall of Famella on tuo kiekko. Miksi sen olisi oltava heillä? En ymmärrä, miksi Megan Keller ja minä emme voisi saada noita kiekkoja, Hughes päivitteli ESPN:n haastattelussa.

Hughes kertoi tajunneensa vasta muutama päivä kisojen jälkeen, ettei hänellä olekaan tuota kuuluisaa kiekkoa. Hän totesi tuolloin, ettei tosiaan tiennyt, minne kiekko meni. Pian selvisi Kansainvälisen jääkiekkoliiton kautta, että kiekko päätyi aika lailla hetimiten Hall of Famelle "varmistamaan, että historiallinen kiekko säilyy pitkän ajan".

Hughes kuitenkin haluaa lätkän, mutta ei niinkään itselleen.

– Haluaisin sen isälleni (Jim Hughesille). Hän rakastaisi saada sen. Isäni kerää meidän kaikkien kolmen (uraan liittyviä muistoesineitä) innokkaasti, ja tuolla kiekolla olisi ihan oma erityinen paikkansa kokoelmassa, Hughes sanoi viitaten veljiinsä Quinniin ja Lukeen.