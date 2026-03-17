Länsi-Uudenmaan poliisilla oli viime viikon lopulla useita uhkaavia ja haastavia työtehtäviä. Yhdessä niistä poliisikoirasta tuli sankari.

Karkkilalainen mies päätyi perjantaina riidan päätteeksi metsään vahvasti päihtyneenä. Poliisi sai tapauksesta huolestuneen ilmoituksen, sillä oli syytä epäillä, ettei mies kykenisi huolehtimaan itsestään.

Poliisi lähti koirapartion kanssa etsintään ja löysi miehen muutaman tunnin kuluttua poliisikoiran jäljittämänä kylmettyneenä ja märissä vaatteissa. Paikalle saapui myös ensihoito tarkistamaan miehen kunnon.

Torstaina poliisi sai ilmoituksen aseistetusta miehestä, joka oli kertonut toivovansa päätyä tilanteeseen, jossa poliisi pysäyttäisi hänet ampumalla.

Useat poliisipartiot lähtivät miehen asunnolle, josta mies tuli ulos suojaliiviin puettuna ja kädet taskuissaan. Poliisi kertoo, ettei mies aluksi totellut poliisin käskytystä, mutta poliisi sai hänet silti kiinni asunnon ovelta. Kotietsinnässä asunnon pöydällä oli näkyvillä pistoolimaisen aseen näköinen esine. Poliisi selvittää aseen tyyppiä sekä sen mahdollista luvanvaraisuutta. Mies otettiin kiinni Espoon poliisivankilaan ja häntä epäillään ampuma-aserikoksesta.

Perjantaina päivällä sekava mies vaati rahaa ravintolan kassalippaasta sekä heti perään viereisestä kampaamosta Kirkkonummella. Miehelle ei annettu rahaa kummassakaan paikassa.

Tämän jälkeen poliisi epäilee miehen menneen apteekkiin ja vaatineen lääkkeitä. Kun hän ei saanut lääkkeitä, pyrki hän myyntitiskin toiselle puolelle ottaakseen niitä väkisin. Kun henkilökunta tuli väliin, mies poistui. Sama yritys toistui toisessa apteekissa, poliisi kertoo. Poliisi otti päihteiden vaikutuksen alaisena olleen epäillyn kiinni Espoon poliisivankilaan epäiltynä ryöstön yrityksestä.