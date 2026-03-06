Kyse on "melko kattavasta ponnistuksesta", lähde kertoo.
Venäjä antaa Iranille tiedustelutietoa, jonka avulla iranilaisjoukot voivat hyökätä yhdysvaltalaiskohteita vastaan Lähi-idässä.
Asiasta uutisoi Washington Post (WP), joka nojaa kolmeen tiedustelutiedoista perillä olevaan lähteeseen.
WP:n lähteiden mukaan Venäjä on antanut Iranille tietoja esimerkiksi Yhdysvaltojen sotalaivoista ja lentokoneista. Käytännössä kyse on siis kohdetiedoista.
Kyse on "melko kattavasta ponnistuksesta", sanoo yksi lähteistä Postille. Sen sijaan Kiina ei vaikuta tukevan Irania sotilaallisesti, kaksi lähdettä sanoi.
Venäjän Yhdysvaltojen suurlähetystö ei vastannut yhdysvaltalaislehden kommenttipyyntöön.
Venäjä on Iranin tukija ja on vaatinut Yhdysvaltoja ja Israelia lopettamaan viikko sitten alkaneen sodan.
Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan Kiina tai Venäjä eivät ole todellisia tekijöitä Lähi-idässä käynnissä olevassa sodassa. Hegseth antoi kommenttinsa ennen Washington Postin uutista.