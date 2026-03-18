Ruotsin kansalainen on teloitettu tänään Iranissa. Nyt katseet kohdistuvat toiseen kuolemaantuomittuun.
Ruotsin kansalainen on teloitettu tänään Iranissa, kertoo Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard.
Henkilö, jota ei lausunnossa nimetty, pidätettiin Iranissa viime vuoden kesäkuussa.
Iranin median mukaan kyseessä oli mieshenkilö, jota epäiltiin vakoilusta.
Ruotsi oli toistuvasti ottanut vangitsemisen esille Iranin viranomaisten kanssa, mutta mies teloitettiin silti.
– Kuolemanrangaistus on epäinhimillinen, julma ja peruuttamaton rangaistus. Ruotsi yhdessä muun EU:n kanssa tuomitsee sen käytön kaikissa olosuhteissa, Malmer Stenergard sanoi.
Hänen mukaansa teloitusta edeltänyt oikeusprosessi ei täyttänyt asianmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia.
Nyt teloitettu mies otettiin kiinni Iranissa kesäkuussa 2025. Aftonbladet kertoo, että häntä epäiltiin kuvien ja muiden tietojen toimittamisesta tunnetuista paikoista Israelin tiedustelupalvelu Mossadille.