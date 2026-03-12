Yhdysvallat näyttäisi käyttäneen iskuissa laserohjattuja pommeja.
Iranin sodan aikana Yhdysvallat on julkaissut useita videoita muun muassa iranilaisaluksiin tekemistään iskuista.
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin keskiviikkona julkaisemalla videolla näkyy sen mukaan, kuinka Yhdysvallat iskee lentotukikohdassa olleisiin iranilaisiin lentokoneisiin.
Keskiviikkona julkaistuilla videoilla Yhdysvaltain armeija näyttäisi käyttäneen iskussa laserohjattuja pommeja.
Videoilla näkyy, kuinka lentokoneet valaistiin laservalolla ennen niiden tuhoamista. Videon voi katsoa jutun alusta.
Laserohjausjärjestelmässä kohde valaistaan ensin lasersäteellä, jonka jälkeen pommin kärjessä oleva anturi tunnistaa heijastuvan lasersäteen ja lukittuu siihen. Pommi seuraa heijastusta koko matkan kohteeseen asti.
Kohteen osoittaja voi sijaita joko samassa tai toisessa lentokoneessa tai maassa.
Videot arvioinut Britannian yleisradioyhtiö BBC arvioi, että iskuissa käytettiin todennäköisesti GBU‑24- tai GBU‑54‑täsmäpommeja.
Laserohjattujen pommien osumatarkkuus voi olla jopa parin metrin luokkaa.