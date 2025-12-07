Idil Husseinin käytös kiinnitti huomiota. Nyt hän kertoo syyn, miksi ei kätellyt presidentti Alexander Stubbia.

Moni lauantaina Linnan juhlia seurannut saattoi hieraista silmiään, kun kättelyvuoroon tuli Idil Hussein. Hän ei nimittäin kätellyt ollenkaan presidentti Alexander Stubbia, mutta kätteli sen sijaan Suzanne Innes-Stubbia.

Hussein on Linkedin-palvelussa kertonut syyn toiminnalleen.

– Soitin alkuviikosta tasavallan presidentin kansliaan, aikomuksenani selvittää, että onhan se varmasti OK, etten aio linnan juhlissa kätellä presidentti Stubbia. Pienen selvittelyn jälkeen minulle soitettiin takaisin, ja kerrottiin, että voin tervehtiä presidenttiä haluamallani tavalla, Hussein kirjoittaa.

Hussein kirjoittaa, että hän tervehtii itselleen entuudestaan tuntemattomia miehiä nostamalla oikean kätensä sydämelle ja niiaamalla. Näin hän toimi myös itsenäisyyspäivänä Linnassa.

– Kerroin vastapuolelle, että itselleni entuudestaan tuntemattomia miehiä tervehtiessäni nostan yleensä oikean käteni sydämelle ja niiaan. Vastapuoli totesi presidentti Stubbin olevan sen verran maailmaa nähnyt, että hän varmasti ymmärtää yskän.

Hussein mukaan syynä kättelemättömyyteen oli uskonto.