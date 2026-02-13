Jaakob Rissanen kertoo hänen ja Rita Piirosen kihlautumisesta Instagramissa.

Sosiaalisen median vaikuttajina ja yrittäjinä tunnetut Jaakob Rissanen ja Rita Piironen ovat menneet kihloihin.

Kihlauutinen käy ilmi Rissasen Instagram-postauksesta. Hän jakoi Instagram-tililleen talvimaisemissa ikuistettuja kuvia, joissa Piirosen nimettömässä kimaltelee sormus.

– Hän sanoi kyllä! Tuleva rouva Rissanen, Rissanen kirjoittaa julkaisun yhteydessä sydän- ja sormusemojien kera.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Rissanen ja Piironen nousivat otsikoihin viime itsenäisyyspäivänä, kun he saapuivat Linnan juhliin vain puolitoista vuorokautta heidän kolmannen lapsensa syntymän jälkeen.

Piironen kertoi tuolloin MTV Uutisille saaneensa henkilökohtaisesti pääosin hyvää palautetta osallistumisestaan Linnan juhliin, mutta hän oli huomannut asian herättäneen myös negatiivisia reaktioita Facebook-kommenttikentissä.

– Tiesin, että tämä tulee varmasti herättämään keskustelua. Olihan synnytyksestä todella lyhyt aika, mutta oman vointini tuntien tiesin, että pystyn kyllä juhlissa piipahtamaan. Tietysti menimme myös lapsen ehdoilla. Jos synnytys ei olisi mennyt suunnitelmien mukaan tai jos lapsemme voinnissa olisi ollut jotain pielessä, emme tietenkään olisi lähteneet, Piironen sanoi.