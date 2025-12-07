Jälleen miljoonat suomalaiset kokoontuivat seuraamaan Linnan juhlia ja Linnan jatkoja televisioiden ja suoratoistopalveluiden ääreen.

Linnan juhlista ja Linnan jatkoilta on vuosittain noussut ilmiöksi jokin tilanne tai henkilö. Onko tämän vuoden hitti "tolppanainen"?

Käsidesimies, nokkahuilumies – nyt tolppanainen: Onko tässä vuoden 2025 itsenäisyyspäivän ilmiö?

Käsidesimies eli Tino Savolainen teki comebackin Linnan juhliin vuonna 2024.

Tolppanainen puhuttaa somessa

Ylen itsenäisyyspäivän lähetysten päätuottajan Ville Mätön mukaan niin sanotun tolppanaisen nouseminen someilmiöksi kertoo siitä, että yleisö katsoo Linnan juhlia ja Linnan jatkoja todella tarkkaan ja kiinnittää huomiota yksityiskohtiin.

– On myös ajankuva, että ihmiset kuvaavat paljon kännyköillään itselleen muistoja. Kännykällä kuvaaminen näkyy paljon Linnan jatkoilla, Mättö kertoo.

Lähetyksessä seurattiin juhlallisuuksia aina ulko-ovelta tanssilattialle asti. Kiinnostavia henkilöitä ja tarinoita kuultiin jo ennen kättelyitä ja tietenkin sen aikana. Linnassa haastattelijoina toimivat Kirsi-Alm Siira, Maria Nykänen, Jesse Kamras ja Katariina Kähkönen, ja ulko-ovilta tunnelmat katsojille välittivät Aino Haili ja Anssi Shemeikka.