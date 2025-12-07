Someyleisön tolppanaiseksi nimeämä henkilö nähtiin Ylen Linnan jatkot -lähetyksessä useiden haastattelujen taustalla tallentamassa haastatteluja älypuhelimeensa.
Ylen itsenäisyyspäivän lähetysten päätuottajan Ville Mätön mukaan niin sanotun tolppanaisen nouseminen someilmiöksi kertoo siitä, että yleisö katsoo Linnan juhlia ja Linnan jatkoja todella tarkkaan ja kiinnittää huomiota yksityiskohtiin.
– Joka vuosi nousee joku ilmiö. Ihmiset reagoivat hauskoihin sattumuksiin ja tapauksiin. Ne ovat tosi positiivisia ilmiöitä, Mättö kommentoi MTV Uutisille.
– Se on meille tekijöille tosi nöyräksi tekevä asia.
Mättö myös huomauttaa, ettei niin kutsuttu tolppanainen välttämättä huomannut olevansa haastattelukuvien taustalla.
– Tv-tuotannon kamerat voivat olla vaikeita huomata ruuhkaisessa paikassa ja varsinkin kameroiden kuvaussuuntia vaikea hahmottaa
– On myös ajankuva, että ihmiset kuvaavat paljon kännyköillään itselleen muistoja. Kännykällä kuvaaminen näkyy paljon Linnan jatkoilla, Mättö kertoo.
Linnan juhlat -lähetys on nähtävissä MTV Katsomossa. MTV3-kanava esitti ohjelmasta tunnin osuuden kello 20-21. Lähetykset kattoivat Tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton.
Lähetyksessä seurattiin juhlallisuuksia aina ulko-ovelta tanssilattialle asti. Kiinnostavia henkilöitä ja tarinoita kuultiin jo ennen kättelyitä ja tietenkin sen aikana. Linnassa haastattelijoina toimivat Kirsi-Alm Siira, Maria Nykänen, Jesse Kamras ja Katariina Kähkönen, ja ulko-ovilta tunnelmat katsojille välittivät Aino Haili ja Anssi Shemeikka.