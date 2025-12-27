Tasavallan presidentin kanslia on julkaissut Instagramissa mustavalkeita kuvia Linnan juhlista.
Presidentin kanslian sosiaalisessa mediassa julkaisemat kuvat on otettu vanhalla filmikameralla.
Tunnelmallisiin kuviin on ikuistettu erityisesti tanssilattian tunnelmia.
Kuvissa näkyy presidentti Alexander Stubbin ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin lisäksi muuta juhlaväkeä.
Presidenttipari oli opetellut tanssiliikkeitä juhliin tanssinopettaja Katri Riihilahden johdolla.
Riihilahden mielestä Stubbit olivat inspiroivia ja innokkaita tanssioppilaita.
– Jokainen saa tanssia omalla tavallaan, ja se on juuri oikea tapa, presidenttiparille juhlia varten tanssia opettanut Riihilahti sanoi juhlissa.
Presidenttiparin ensivalssi Linnan juhlissa oli Jenni Vartiaisen kappale Missä muruseni on.
Presidentin kanslian julkaisemien kuvien ottajaa ei kerrota, mitä myös ainakin yhdessä kommentissa ihmeteltiin.
Muutoin kuvien vastaanotto oli Instagramissa kiittelevää.
– Mukava tunnelma kuvissa, yhdessä viestissä kerrottiin.