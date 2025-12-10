



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Hissin käyttö kiellettiin vammaiselta Linnan juhlissa – näin kommentoi presidentin kanslia Linnan juhliin vieraina osallistuneet Katariina Räikkönen ja Riikka Leinosen kritisoivat juhlien esteettömyyskäytäntöjä. Julkaistu 10.12.2025 16:38 Sara Güven sara.guven@mtv.fi Vaikuttajat ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa, että Linnan juhlien esteettömyyskäytännöt olivat puutteelliset eikä näkymätöntä vammaisuutta huomioitu. Presidentin kansliasta pahoitellaan tapahtunutta. Hissin käyttö evättiin sitä tarvitsevalta, sanotaan Instagramissa Esteettömyys Nyt -kansalaisaloitetta ajavan tilin tänään keskiviikkona tekemässä julkaisussa. Julkaisu on tehty yhteisjulkaisuna Linnan juhliin kutsuttujen Katariina Räikkösen ja Riikka Leinosen kanssa. Julkaisun mukaan tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaneen, CP-vammastaan julkisesti puhuneen Leinosen ei annettu käyttää tilaisuudessa hissiä. Julkaisun alussa huomautetaan, että joskus kuitenkin "vanhoissa rakennuksissa on toimivia esteettömyysratkaisuja, kuten Presidentinlinnassa". Fyysinen esteettömyys on siis vaikuttanut toteutuvan. – Silti esteettömyyden toteutuminen jännitti. Erityisesti näkymättömän vamman kanssa se on lähes aina huolenaihe, sillä esteettömyystarpeita ei yleensä selvitetä etukäteen ja niiden esiin tuomiseen suhtaudutaan helposti nuivasti, siinä kirjoitetaan. Räikkönen on tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja, joka kertoo avoimesti muun muassa tourettestaan. Julkaisussa kerrotaankin, että Räikkösellä oli mukana myös pyörätuoli, jota hän käyttää tarpeen mukaan.





– Näkymätöntä vammaisuutta vähätellään Suomessa, kuten kävi linnan juhlissa Riikalle: vaikka hän kertoi CP-vammastaan, hissin edessä seisoneelle vartijalle, hänen ei annettu käyttää hissiä, julkaisussa taustoitetaan.

– Vartijan vastaus oli: “Hissi on heille, jotka sitä tarvitsevat eli eivät kävele”. Se, että ihminen kävelee ei kuitenkaan tarkoita, että hän kykenisi kävelemään turvallisesti portaita varsinkaan laahuksen kanssa ja väsyneenä.

Kirjoituksessa sanotaan, että tilanne olikin koominen, sillä "vammaisuudesta kirjoittaneelta vammaiselta kirjailijalta evättiin hissin käyttö, koska hän ei ollut "riittävän vammainen" ".

Jos julkaisu ei näy, voit käydä katsomassa sen täältä.

Näin presidentin kansliasta vastataan

Julkaisussa huomautetaan, että vaikka esteettömyys oli linnassa kunnossa, sen aito "toteutuminen vaan päätettiin estää Riikalta perustuen ableistisiin kyvykkyysolettamiin".

– Yhtä kaikki, me molemmat hyödymme hissistä, eikä ulkopuolisten pitäisi tehdä oletuksia esteettömyystarpeistamme – ei edes Presidentinlinnan vartijan.

– Suomessa esteettömyyden ihmisoikeusluonne ymmärretään huonosti – jopa presidentin kanslia laiminlöi velvoitteensa ja rikkoi yhdenvertaisuuslakia: Olemassa olevan esteettömyysratkaisun, kuten hissin, käytön estäminen on välillistä syrjintää ja kohtuullisten mukautusten epäämistä.

Tasavallan presidentin kansliasta sanotaan, että asia on käyty läpi asianosaisen henkilön kanssa ja ohjeistusta tarkennetaan tulevaisuutta varten.

– Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla hissien käyttöön liittyy rajoitteita vastaanoton alkuvaiheessa. Kaikille vieraille tarjotaan kuitenkin esteetön pääsy tapahtuman tiloihin.

– Tilanteessa on käynyt väärinkäsitys, josta olemme pahoillamme, kansliasta viestitään sähköpostitse MTV:lle.

Toimittajat pääsivät hissiin

Julkaisu on kerännyt laajaa huomiota: se on saanut jo tuhansia tykkäyksiä ja kymmeniä kommentteja.

Kommenteissa myös Helsingin Sanomien toimittaja Maria Pettersson kertoo todistaneensa kyseistä tilannetta.

– Kommentoin pääsyn evänneelle henkilökunnan edustajalle, että kyseessä on vammainen henkilö, ja että pyyntö käyttää hissiä on varmaankin oikeutettu. "Ei vammaisuus vielä oikeuta mitään", hän vastasi, Pettersson kirjoittaa.

Hän kertoo myös nähneensä useita ihmisiä, jotka käyttivät hissiä ja kävelivät sinne "ihan omin jaloin". Pääosa heistä oli Petterssonin mukaan näkyvästi iäkkäitä.

Paikalla olleet MTV Uutisten toimittajat kertovat käyttäneensä kyseistä hissiä ilman ongelmia tai tarvetta joutua todistamaan syytä käytölle.

– Käytimme hissiä yhden kerran kello kymmenen jälkeen, jolloin media oli jo lopettanut työskentelyn, paikalla ollut MTV:n Katariina Kähkönen kertoo.

Kähkösen mukaan missään ei käynyt ilmi, että hissi olisi tarkoitettu vain iäkkäille tai liikuntarajoitteisille. Vartijat kuitenkin olivat hissien ulko- ja sisäpuolella operoimassa niitä.

Kyseinen hissi johti atriumille, jossa toimittajat päivystivät vieraiden saapumista.