Myös Kremlissä on vietetty naistenpäivää. Kaikki ei mennyt kuitenkaan ihan nappiin.
Vladimir Putinilla oli naistenpäivän kunniaksi vieraana Kremlissä joukko naisia eri ammattialoilta.
Naistenpäivän tapaamiseen osallistui muun muassa naissotilaita, terveydenhuollon ammattilaisia, sotakirjeenvaihtajia sekä luovien alojen edustajia. He istuivat presidentin kanssa pöytään keskustelemaan naisten asemasta Venäjän yhteiskunnassa.
Venäjän presidentti näyttää ajattelevan naisen roolista nykypäivänä varsin perinteisesti.
Putin kertoo naisille suunnatussa puheessaan, että naisen odotetaan olevan "kaunis ja viehättävä kotona" sekä huolehtivan "perinteisistä kodin askereista".
– Epäilemättä naisilla lankeaa monia velvollisuuksia, Putin tuumaa.
– Mainitsin aiemmin lapset, mutta myös perheen toinen puolisko tarvitsee samanlaista huolenpitoa kuin lapset, presidentti lisää.
Putin kertoo, että naisten ovat aina erottuneet "tunnollisina työntekijöinä".