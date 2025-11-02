Jorma Uotinen on nähnyt satoja TTK-esityksiä 18 tuotantokauden aikana.
Jorma Uotinen on toiminut Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tuomarina vuodesta 2006 eli ohjelman alkuajoista lähtien. Uotinen päätyi aikanaan mukaan ohjelmaan, kun tuottaja Saku Tuominen soitti hänelle ja pitchasi tälle idean uudenlaisesta formaatista Suomessa.
Noihin aikoihin Uotinen oli työmatkalla Tanskassa tekemässä Jord-tanssiesitystä kuninkaallisessa ooppperassa. Tuominen kertoi Uotiselle puhelimessa suunnitelmasta tuoda Tanssii Tähtien Kanssa Suomen televisioon ja kysyi, kiinnostaisiko tanssitaiteilijaa lähteä sen tuomariksi.
Samaan aikaan Tanskassa jo esitettiin tätä uutta ohjelmaa televisiossa, ja Uotinen sattui sen jakson näkemään.
– Ajattelin, että no tuollainen harmiton, kevyt ohjelma, jossa on hyvät ainekset: elävä musiikki ja sitten toivottavasti kiinnostavia ihmisiä löytyy Suomestakin.
Uotinen päätti, että mikä jottei lähtisi mukaan. Kukaanhan ei osannut tuolloin vielä aavistaa, millaieen suosioon ohjelma yltäisi heti ensimmäisellä tuotantokaudellaan.