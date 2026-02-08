



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Näin Jorma Uotinen ja Sami Sykkö saatiin UMK-juontajiksi | MTV Uutiset





Näin Jorma Uotinen ja Sami Sykkö saatiin UMK-juontajiksi – tähtiduo laitettiin tiukkaan paikkaan 12:08 UMK-juontajat kertovat, miten heidät valittiin tehtäväänsä ja millainen spektaakkeli Tampereella 28. helmikuuta on luvassa. Julkaistu 08.02.2026 17:15 Jukka Auramies jukka.auramies@mtv.fi Jorma Uotiselle ja Sami Sykölle ei suinkaan levitetty punaista mattoa Uuden Musiikin Kilpailun juontajiksi. Ylen Uuden Musiikin Kilpailu on noussut viimeisen 10 vuoden aikana yhdeksi merkittävistä eurooppalaisista musiikkitapahtumista. Pohjoismaissa sitä voi verrata lähinnä Ruotsin Melodifestivaleniin, jota on pidetty euroviisukarsinnoista kunnianhimoisimpana. – Me ohitetaan ne jo kohta, uhoaa Jasmin Beloued, yksi UMK-finaalin juontajista. Belouedin mukaan tästä kertoo muun muassa se, että Suomi nostetaan Euroviisujen voittaja-arvioiden kärkipäähän jo ennen kuin karsintakilpailua on edes käyty. – Olemme Eurovision "powerhouse", Beloued jatkaa. UMK houkuttaakin vuosi vuodelta enemmän monipuolisia artisteja ja lauluntekijöitä mukaan. – Loppuunmyyty kenraali ja pääshow, se on Yleltä suuri satsaus, Belouedin juontajakollega Sami Sykkö muistuttaa. UMK-juontajavalinta kohautti odotetusti, kun kisaa jo vuosi sitten juontaneen Belouedin rinnalle nostettiin keikarikaksikko Sami Sykkö–Jorma Uotinen. Huomenta Suomessa kaksikko paljasti, miten heidät saatiin mukaan.

Sykkö kertoo jo ajatelleensa vuosi sitten, kuinka UMK:n juontaminen sopisi Sykölle ja Uotiselle kuin knalli päähän. Mutta ei heitä ruutuun suoraan rukoiltu, vaikka UMK-tuottaja Manu Myllyaho Uotiselle soittikin.

– Matti kysyi, kiinnostaisiko tällainen juontotehtävä. Mutta kuitenkin kutsuttiin koekuvaukseen, se oli kiinnostava juttu tässä, Uotinen kommentoi ilmeikkäästi.

Sykkö kuitenkin toppuuttelee, ettei erikoiskohtelu kuulu tällekään tähtiduolle.

– Totta kai koekuvaukset, tämä on Suomen suurimpia ohjelmia. Me menimme valmistautuneina, oli rusetit ja hatut ja kaikki keikarivermeet päässämme.

Vermeet olivat sen verran näyttävät, että Ylen käytävillä huhu kaksikon UMK-pestistä alkoi levitä jo rekrytointivaiheessa.

– Kollegat huomasivat, kun Matti (Myllyaho) talutti teitä. Kun minua kysyttiin tehtävään, kommentoin että saatan tietää ne kaksi, jotka ovat myös tulossa, Beloued lohkaisee.

Beloued luottaa, että Sykkö ja Uotinen lunastavat lupauksensa Nokia Areenan lavalla.

– Kuka teitä ei rakastaisi.

Uotinen toppuuttelee vitsaillen.

– Turpiin tulee, kun tällainen vanhus on tähän valittu.

Lähiviikkoina kolmikko käy läpi käsikirjoitusta ja tuo siihen uusia ajatuksia, Uotinen kertoo. Finaalin performanssista annettiin jo ainakin yksi paljastus:

– Ei kukaan meistä olisi lähtenyt tähän ilman asunvaihtoa. Miehillä on yksi asunvaihto enemmän kuin minulla, Beloued murjaisee.

Sykön mukaan asunvaihtoja on yhteensä kuitenkin "alle 32".

Lue ja katso lisää: Mitä UMK-juontajat oikeasti tietävät Euroviisuista? Jorma Uotinen pyyhki muilla pöytää

Jukka Auramies MTV Uutiset Jukka Auramies työskentelee MTV Uutisissa digitaalisten alustojen uutispäällikkönä sekä toimittajana. Voit olla Auramieheen yhteydessä, jos sinulla on tarjota MTV Uutisille juttuvinkki, video tai jos sinulla on palautetta verkkojutuistamme tai videoistamme.