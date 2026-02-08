Jorma Uotiselle ja Sami Sykölle ei suinkaan levitetty punaista mattoa Uuden Musiikin Kilpailun juontajiksi.
Ylen Uuden Musiikin Kilpailu on noussut viimeisen 10 vuoden aikana yhdeksi merkittävistä eurooppalaisista musiikkitapahtumista. Pohjoismaissa sitä voi verrata lähinnä Ruotsin Melodifestivaleniin, jota on pidetty euroviisukarsinnoista kunnianhimoisimpana.
– Me ohitetaan ne jo kohta, uhoaa Jasmin Beloued, yksi UMK-finaalin juontajista.
Belouedin mukaan tästä kertoo muun muassa se, että Suomi nostetaan Euroviisujen voittaja-arvioiden kärkipäähän jo ennen kuin karsintakilpailua on edes käyty.
– Olemme Eurovision "powerhouse", Beloued jatkaa.
UMK houkuttaakin vuosi vuodelta enemmän monipuolisia artisteja ja lauluntekijöitä mukaan.
– Loppuunmyyty kenraali ja pääshow, se on Yleltä suuri satsaus, Belouedin juontajakollega Sami Sykkö muistuttaa.
UMK-juontajavalinta kohautti odotetusti, kun kisaa jo vuosi sitten juontaneen Belouedin rinnalle nostettiin keikarikaksikko Sami Sykkö–Jorma Uotinen. Huomenta Suomessa kaksikko paljasti, miten heidät saatiin mukaan.