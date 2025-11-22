TTK-tuomari Jorma Uotinen kertoo, että sunnuntaina nähdyn TTK-semifinaalin kulisseissa tapahtui jotain kummallista.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tuomari Jorma Uotinen paljastaa, että viime sunnuntaina nähdyn semifinaalin kulisseissa tapahtui jotakin erikoista. Tuomarit olivat aikeissa pisteyttää näyttelijä Johannes Holopaisen ja tähtiopettaja Katri Riihilahden ensimmäinen tanssin, joka oli foxtrot.

– Jostain syystä kesken ohjelman tultiin vaihtamaan Helenan (Ahti-Hallberg) ja minun kymppejä päikseen ja sitten, kun olin näyttänyt sitä, se annattiin taas takaisin Helenalle. Minulla ei ole mitään selitystä tähän, Uotinen sanoi MTV Uutisten haastattelussa TTK-lähetyksen jälkeen.