Katso, miltä näyttää Tanssii Tähtien Kanssa -finaalin etkoilla ja punaisella matolla!
Tanssii Tähtien Kanssa -tuotantokausi huipentuu sunnuntaina 23. marraskuuta jännittävään finaaliin.
Tähtioppilaista kisassa ovat mukana Johannes Holopainen, Eric ”Lakko” Savolainen ja Paulus Arajuuri.
MTV Uutiset on paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita punaisella matolla ennen lähetyksen alkua kello 17.30 alkaen
Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka kutsuvieraat saapuvat TTK-studiolle sekä näkemään tähtihaastatteluja.
Ohjelman juontajina loistavat tuttuun tapaan Vappu Pimiä ja Ernest Lawson.