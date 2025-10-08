Jorma Uotinen pitää TTK:n parinvaihtoviikkoa aina tervetulleena virkistyksenä kauden puolivälin tienoille.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa jouduttiin jälleen sunnuntaina 5. lokakuuta hyvästelemään yksi pareista. Tällä kertaa kotimatkalle joutuivat twerkkaaja Tia-Maria "Tinze" Sokka ja tähtiopettaja Valtteri Palin, mikä yllätti monet, sillä tähtipari sai tanssistaan melko hyvät pisteet.

Tuomari Jorma Uotinen totesi lähetyksen jälkeen MTV Uutisille yksioikoisesti, että kyseessä on "pelin henki".

– Aina voi tulla yllätyspari. Ja jokainen pari on yllätyspari putoamaan. Ja me aina surraan sitä se hetki. Mutta kun se kuuluu tähän peliin, niin ei tämä minua sillä tavalla yllättänyt.

Uotinen oli hyvin tyytyväinen näkemäänsä illan aikana. Varsinkin näyttelijä Johannes Holopaisen ja tähtiopettaja Katri Riihilahden "suurenmoinen tango" teki vaikutuksen tuomariin.

Se, että Holopainen onnistui tällä tavalla, ei kuitenkaan ollut Uotisen mukaan valtava yllätys sekään.

– Kun on katsonut sitä Johanneksen tanssia ja laatua jo alusta lähtien, ja tietää, että hän on kuitenkin ammattiesiintyjä ja tottunut olemaan estradeilla ja näyttämöillä, niin se tuo siihen semmoista varmuutta. Ja sitten hänellä on kuitenkin se koordinaatio ja liikkeen laatu niin hallittua, ettei se sillä tavalla minua yllättänyt. Ja Katrin olen tuntenut jo vuosia.

Jakson päätteeksi paljastettiin parinvaihtoviikon parit, jotka katsojat olivat saaneet päättää. Uotisen mukaan uudet parit vaikuttavat toisilleen sopivilta, ja ne olisivat voineet alunperinkin mennä niin. Tuomari kertoo parinvaihdon tuovan mukavaa vaihtelua ohjelmaan, jota tehdään usean kuukauden ajan.

Parin vaihtaminen ei kuitenkaan välttämättä käy ihan tuosta vaan. Uotinen muistuttaa, että varsinkin yksi asia voi olla isokin haaste.

– Tottua taas toisen kemiaan, fysiikkaan, siihen läheisyyteen. Ei se ole itsestäänselvyys, että millä tavalla löydät sen ihmisen. Mikä on se katse, mitä sieltä löytyy.

Jorma Uotinen kertoo videolla, kuka erityisesti yllätti tuomarin kekseliäisyydellään vakiotanssien iltana.