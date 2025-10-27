



Tanssiraati arvioi, onko finaalipaikka jo varma yhdelle TTK-tähtiparille: "Yllättyisin kovasti, jos ei mentäisi" 8:19 Tanssiraati: Kenen tähtiparin esitys liikutti erikoislähetyksessä? Julkaistu 12 minuuttia sitten Aino Haili aino.haili@mtv.fi Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman erikoisjaksossa nähtiin Tanssiraadin mukaan tunteita laidasta laitaan. Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 26. lokakuuta vuotuinen Roosa Nauha -teemajakso, jossa kerättiin varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle. Jakson aikana tehtyjen lahjoitusten määrä kipusi yli 2,2 miljoonaan euroon. Huomenta Suomen Tanssiraati, eli MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Aino Haili perkasivat erikoisjakson tapahtumat. Jakson päätteeksi kukaan ei pudonnut. Se näkyi Tanssiraadin mukaan esityksissä. – Ehkä jollain tapaa oli vähän vapautuneempaa ja joidenkin parien osalta ehkä jopa kokeilevampaa, Haili mietti. Toisaalta voimakkaat tunnelataukset myös vaikuttivat tansseihin. Näin oli esimerkiksi radiojuontaja kohdalla, joka kertoi lähetyksessä äitinsä menehtyneen syöpään, kun Kuukka oli nuori. Myös Kuukan puoliso on sairastanut syöpää, mutta parantunut siitä.





Minna Kuukan

– Hän kertoi minulle lähetyksen jälkeen, että tämä vaikutti tosi paljon hänen tanssiinsa, hänellä tuli niin valtava tunnekuohu ennen sitä tanssia, että oli vielä lähetyksen jälkeenkin vähän tiloissa siitä.

Tanssiesityksellään erityisesti illan aikana säväyttivät jälleen tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala. Tähtiparin tanssi kirvoitti kahdelta tuomarilta kympit.

– Siinä näkyy aito ilo, kun he tanssivat, molemmat nauttivat. Lakko nauttii tästä tanssimisesta ja se kertoo myös siitä, että hän osaa tanssia niin hyvin, että pystyy ottamaan myös ne ilmeet mukaan, Lintunen kommentoi.

Tuomari Jukka Haapalainen kertoi Hailin mukaan lähetyksen jälkeen, miten ainutlaatuista on, että Savolainen, jolla ei ollut entuudestaan tanssitaustaa, on oppinut tanssimaan tällä tavalla näin lyhyessä ajassa.

– Jukka sanoi, että kyllä se on erittäin poikkeuksellista. On tämä ollut tosi häkellyttävää, niin katsojille kuin tuomaristollekin katsoa näitä hänen ja heidän edesottamuksiaan, Haili kertasi.

Raati uskaltaa tässä kohtaa arvella, että Savolainen ja Rauhala ovat kovaa vauhtia menossa TTK:n finaaliin. Mitään ei voi kuitenkaan vielä varmaksi vannoa.

– Kyllä näillä näytöillä, mitä tässä on ollut luulisin, että kyllä finaaliin asti ollaan menossa, yllättyisin kovasti, jos ei mentäisi. Mutta tottakai, tässä voi aina tulla yllätyksiä ja niitä on varmaan nähty joka kausi, että siellä on ollut se joku tosi hyvä mutta voi olla, että se matka päättyy ennen finaalia, Haili muistuttaa.

Tanssii Tähtien Kanssa su klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.