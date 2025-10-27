Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman erikoisjaksossa nähtiin Tanssiraadin mukaan tunteita laidasta laitaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 26. lokakuuta vuotuinen Roosa Nauha -teemajakso, jossa kerättiin varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle. Jakson aikana tehtyjen lahjoitusten määrä kipusi yli 2,2 miljoonaan euroon.
Huomenta Suomen Tanssiraati, eli MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Aino Haili perkasivat erikoisjakson tapahtumat.
Jakson päätteeksi kukaan ei pudonnut. Se näkyi Tanssiraadin mukaan esityksissä.
– Ehkä jollain tapaa oli vähän vapautuneempaa ja joidenkin parien osalta ehkä jopa kokeilevampaa, Haili mietti.
Toisaalta voimakkaat tunnelataukset myös vaikuttivat tansseihin. Näin oli esimerkiksi radiojuontaja kohdalla, joka kertoi lähetyksessä äitinsä menehtyneen syöpään, kun Kuukka oli nuori. Myös Kuukan puoliso on sairastanut syöpää, mutta parantunut siitä.