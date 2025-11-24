TTK-tuomarit pohtivat uuden juontajan roolia ohjelmassa. Jorma Uotinen heitti ilmoille myös mystisen kommentin tuomarikokoonpanosta.
Tanssii Tähtien Kanssa -finaali nähtiin 23. marraskuuta. MTV Uutiset haastatteli TTK-tuomareita, Jorma Uotista, Helena Ahti-Hallbergia sekä Jukka Haapalaista, finaalin jälkeen. Kolmikko kertoi, että he ovat erityisen tyytyväisiä siitä, että yleisö oli tuomareiden kanssa samalla linjalla voittajaparista eli Johannes Holopaisesta ja Katri Riihilahdesta.
TTK-tuomarit jännittävät jo uutta juontajaa, joka tulee ensi kaudella astumaan Vappu Pimiän saappaisiin.