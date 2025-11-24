



Jorma Uotiselta mystinen kommentti: "Kyllä tuomareidenkin paikkaa täytyy välillä tutkailla" 4:29 Katso videolta, kun Jorma Uotinen heittää ilmoille mystisen kommentin. Julkaistu 40 minuuttia sitten Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Aino Haili aino.haili@mtv.fi TTK-tuomarit pohtivat uuden juontajan roolia ohjelmassa. Jorma Uotinen heitti ilmoille myös mystisen kommentin tuomarikokoonpanosta. Tanssii Tähtien Kanssa -finaali nähtiin 23. marraskuuta. MTV Uutiset haastatteli TTK-tuomareita, Jorma Uotista, Helena Ahti-Hallbergia sekä Jukka Haapalaista, finaalin jälkeen. Kolmikko kertoi, että he ovat erityisen tyytyväisiä siitä, että yleisö oli tuomareiden kanssa samalla linjalla voittajaparista eli Johannes Holopaisesta ja Katri Riihilahdesta. Lue lisää: Tämä pari voitti Tanssii Tähtien Kanssa -kauden TTK-tuomarit jännittävät jo uutta juontajaa, joka tulee ensi kaudella astumaan Vappu Pimiän saappaisiin.





– Tulee varmasti Vappua ikävä. Hän on niin rautainen ammattilainen. Varmasti Vapun saappaita on vaikea täyttää, mutta uskon, että Suomesta kuitenkin löytyy sellainen henkilö, joka siihen pystyy. Me jäämme nyt mielenkiinnolla odottamaan, kuka hän mahtaa olla, Jukka Haapalainen sanoi.

Helena Ahti-Hallberg sen sijaan uskoo siihen, että kuka tahansa uusi juontaja onkaan, tekee hän sen omalla persoonallaan eikä edes yritä hypätä Vappu Pimiän rooliin.

– On varmasti turha yrittääkään astua Vapun saappaisiin vaan tulla ihan omilla saappailla tänne ja tulla osaksi tätä ihanaa tiimiä.

TTK:n pitkäaikainen tuomari Jorma Uotinen kokee, että muutos on myös hyväksi ohjelmalle.

– On terveellistä, että ohjelmassa tapahtuu muutoksia. Että kyllähän tässä tuomareidenkin paikkaa pitää välillä tutkailla, Uotinen heitti ja sai kollegansa Jukka Haapalaisen nauramaan.

