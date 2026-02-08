Uuden Musiikin Kilpailun finaalin juontava kolmikko pääsi MTV:n Huomenta Suomessa piinapenkkiin näyttämään euroviisuosaamistaan.
Jasmin Beloued, Jorma Uotinen ja Sami Sykkö juontavat Uuden Musiikin Kilpailun loppukilpailun Tampereen Nokia Areenassa 28. helmikuuta. Kisan voittajan on määrä edustaa Suomea Euroviisuissa, joten juontajienkin on syytä olla perillä viisuhistorian kiemuroista. Kolmikko saikin vastata visaisiin viisukysymyksiin MTV:n Huomenta Suomessa sunnuntaina.
Kuka on tuonut toistaiseksi ainoan viisuvoiton Suomeen, milloin ja millä kappaleella?
Ketkä juonsivat Euroviisut Suomessa?
Kuka edusti Suomea viisuissa vuonna 1983? Apuna hänen lauluaan kuultiin lähetyksen taustalla.
Videon perusteella voi sanoa, että tietoa oli, jopa knoppitietoa.
– Olin silloin Kreikassa Athos-vuorilla, ja jopa ortodoksimunkit siellä tiesivät tämän kappaleen, Sami Sykkö kuittasi avauskysymykseen.
Mutta täysin oikeat vastaukset visaan sai vain . Ei huono.