Yksi tilanne suorassa lähetyksessä pelästytti pahasti sekä Vappu Pimiän että TTK-katsojat Vappu Pimiä kertaa Vappu – viimeinen rumba -dokumentissa TTK-historiansa pysäyttävimpiä hetkiä. MTV Julkaistu 16 minuuttia sitten Aino Haili aino.haili@mtv.fi Monet dramaattiset TTK-hetket ovat piirtyneet voimakkaasti Vappu Pimiän mieleen. Vappu Pimiä päätti työnsä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman juontajana 18. tuotantokauden finaalilähetykseen sunnuntaina 23. marraskuuta. Tuolloin päätökseen tuli työurakka, joka alkoi vuonna 2009, kun Pimiä aloitti TTK:n juontajana ohjelman neljännellä tuotantokaudella. Pimiän viimeinen työpäivä TTK:n kulisseissa esitellään yleisölle MTV:n uutuusdokumentissa Vappu – viimeinen rumba, joka julkaistaan MTV Katsomossa sunnuntaina 30. marraskuuta. Vuosien varrella TTK:ssa on tapahtunut paljon, ja yllättäviä tilanteita on ohjelman lukuisille tuotantokausille mahtunut iso liuta. Pimiä muistaa erityisen hyvin muun muassa sen, kuinka syksyllä 2021 hänen silloinen juontoparinsa Mikko Leppilampi oli tulossa jälleen isäksi ja lapsen laskettuu aika kolkutteli jo.





TTK:n tuotannossa oli kaikessa hiljaisuudessa tehty suunnitelma, mikäli Leppilampi olisi saanut kesken lähetyspäivän ilmoituksen, että synnytys on käynnistynyt.

– Hintikan Marja oli reservissä siellä takahuoneessa iltapuku päällä istumassa, että jos tulee tilanne hän hyppää sitten, että tulee jeesimään.

Näin ei kuitenkaan lopulta tarvinnut tehdä, vaan lähetys saatiin vedettyä maaliin normaaliin tapaan. Jännitystä se kyllä sai aikaan tuotannossa.

– Kun nämä ovat kuitenkin isoja asioita ihmisten henkilökohtaisessa elämässä ja täytyy kuitenkin muistaa, että on se oma henkilökohtainen elämä ja oma perhe kuitenkin aika paljon tärkeämpi, kuin yksikään tv-ohjelma – vaikka se olisikin Suomen suosituin. Ne ovat semmoisia hetkiä, jotka läikähtävät sydämessäni tosi voimakkaasti.

Myös itse tanssiparketilla on sattunut paljon sellaista, mikä ei unohdu. Mukaan on mahtunut myös dramaattisia ja pelottaviakin hetkiä, kun esimerkiksi vuonna 2017 Pimiän läheinen ystävä Kirsi Alm-Siira, joka oli TTK:ssa tähtioppilaana, pyörtyi parketilla. Pimiä muisteli tapausta dokumentin kuvauksissa.

– Se oli semmoinen aika pysäyttävä hetki itselle, että mitä nyt tapahtuu. Ja vaikka olimme tunteneet pitkään, en ollut koskaan tiennyt, että hänellä on mitään taipumustakaan sellaiseen. Se on vähän säikäyttävää, kun ihmiseltä lähtee taju kankaalle.

Surullisella tavalla Pimiän mieleen ovat jääneet myös monet loukkaantumiset vuosien varrelta. TTK:ssa on nähty dramaattisia kisan keskeytyksiä, jotka Pimiän mukaan herättävät hänessä aina valtavan myötätunnon, sillä tähtiparien pettymys on tapaus toisensa jälkeen valtava.

– Kun on tapahtunut finaalin kynnyksellä, vaikka Laura Malmivaara, Harri Syrjänen, kaikkia tällaisia loukkaantumisia, kun se tuska on niillä niin kamala.

– Ja tajuan sen tuskan, kun se on hassua, ja ymmärrän, että kyseessä on vain viihdeohjelma, mutta kun olet siinä tähtioppilaana, olet siinä mukana, olet sellaisessa kuplassa, että elät ja hengität sitä ohjelmaa. En minä juontajan roolissa samalla tavalla elä ja hengitä sitä ohjelmaa, kuin meidän tähtiparit. Se on niin intensiivinen projekti.

Vappu – viimeinen rumba MTV Katsomossa sunnuntaina 30. marraskuuta ja MTV3-kanavalla tiistaina 2.12. kello 22:35.

Tanssii Tähtien Kanssa -kausi kokonaisuudessaan MTV Katsomossa .