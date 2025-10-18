Jukka Haapalainen on ollut mukana TTK:n tuomaristossa ohjelman alkuajoista lähtien.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa vietettiin sunnuntaina parinvaihtoiltaa syntymäpäiväteemalla. Käynnissä oleva tuotantokausi on ohjelman kahdeksastoista, ja sunnuntaina juhlittiin myös täysi-ikäisen TTK:n syntymäpäiviä.

Tuomari Jukka Haapalaiselle yksi illan kohokohdista oli ex-jalkapalloilija Paulus Arajuuren ja tähtiopettaja Kia Lehmuskosken avaruusteemainen paso doble.

– Paulus on tehnyt suuren harppauksen. Ja vaikka hänen parhaat pisteensä tulivat tässä parinvaihtoviikolla, silti näkisin, että se työ, mitä on tehty sen eteen siinä sinne alle Liisan (Setälä) kanssa, kyllä siivitti hänet tuohon.

– Hän on jotenkin valmis ja mielestäni nousemassa ihan varmasti sinne kärkikahinoihin mukaan ja on hyvin pidettävä sekä sympaattinen henkilö. Näyttää, että kehittyy siinä tanssissa, tiettyjä haasteita on selätetty ja pystyy laatua nostamaan joka viikko paremmaksi.

Haapalainen kiisti ennakkoajatuksen siitä, että parinvaihtoviikolle valikoituneet tanssiparit olisivat olleet yllätyksettömiä ja jopa tylsiä.

– Yllätyksellisen upea ilta minunkin mielestäni jopa, vaikka ajateltiin, ettei välttämättä nyt lähde. Mielestäni lähti tosi hyvin, erittäin hyvin.

Lähetyksessä muisteltiin myös menneitä ja käännettiin katseita TTK:n aivan ensimmäiseen tuotantokauteen vuoteen 2006. Otteissa nähtiin myös Haapalainen, joka on toiminut TTK:n tuomarina sen alusta lähtien.

– Tukkaa oli vähän enemmän päässä siinä kohtaa ja silloin oltiin varmaan juuri palattu jostain lomamatkalta rusketuksinemme.

Tuohon aikaan television tekeminen oli hyvin erilaista. Haapalainen ei voi unohtaa asiaa, joka tuolloin oli hyvin olennainen osa viihdeohjelman maskeerausta.

– Meillä oli sellainen suihkurusketus-meikkityyppi. Ei laitettu pensselillä, en tiedä oliko se siihen aikaan jotenkin todella hottista ja in, että laitettiin sellaisella suihkutuskoneella meikkiä naamaan. Siksi me mielestäni näytimmekin aika meikatuilta, mutta se oli sitä aikaa!

TTK:n alkuajoilta Haapalainen muistaa edelleen yhden kommentin, joka koski hänen ulkonäköään ja tyyliään.

– "Kuka tuon Haapalaisenkin tukan oikein geelaa noin kiiltäväksi", suurin piirtein, että pitäisi hävetä, ettei miehellä voi olla noin kiiltävä, kihara tukka, Haapalainen nauroi.

– En voi sille mitään. Se ei ollut feikki, vaan ihan oma tukkani. Mutta kommentointi oli aika hauskaa silloin.

Videolla Jukka Haapalainen kertoo parinvaihtoviikon kohokohdat, muistelee TTK:n hurjaa alkua ja kertoo, mitä tähtioppilaiden on osattava tähän mennessä kautta.