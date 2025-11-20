



Tämä hetki on Jorma Uotisen mielestä yksi TTK-historian huippukohtia 6:29 Videolla Jorma Uotinen pääsee näkemään, miten hän arvioi TTK-tansseja vuonna 2006 Julkaistu 20.11.2025 17:01 Aino Haili aino.haili@mtv.fi Jorma Uotinen on nähnyt satoja TTK-esityksiä 18 tuotantokauden aikana. Jorma Uotinen on toiminut Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tuomarina vuodesta 2006 eli ohjelman alkuajoista lähtien. Uotinen päätyi aikanaan mukaan ohjelmaan, kun tuottaja Saku Tuominen soitti hänelle ja pitchasi tälle idean uudenlaisesta formaatista Suomessa. Noihin aikoihin Uotinen oli työmatkalla Tanskassa tekemässä Jord-tanssiesitystä kuninkaallisessa ooppperassa. Tuominen kertoi Uotiselle puhelimessa suunnitelmasta tuoda Tanssii Tähtien Kanssa Suomen televisioon ja kysyi, kiinnostaisiko tanssitaiteilijaa lähteä sen tuomariksi. Samaan aikaan Tanskassa jo esitettiin tätä uutta ohjelmaa televisiossa, ja Uotinen sattui sen jakson näkemään. – Ajattelin, että no tuollainen harmiton, kevyt ohjelma, jossa on hyvät ainekset: elävä musiikki ja sitten toivottavasti kiinnostavia ihmisiä löytyy Suomestakin. Uotinen päätti, että mikä jottei lähtisi mukaan. Kukaanhan ei osannut tuolloin vielä aavistaa, millaieen suosioon ohjelma yltäisi heti ensimmäisellä tuotantokaudellaan.





Jorma Uotinen tuomarikollegoidensa rinnalla.MTV / Katja Tamminen

Ensimmäisillä tuotantokausilla monet saattoivat Uotisen mukaan lähteä mukaan kisaan vähän vitsimielessä. Se on vuosien saatossa muuttunut.

– Nykyisin ei kyllä kukaan lähde vitsillä, kaikki tulevat aika vakavalla mielellä, kilpailuhenkisinä, että tässä täytyy nyt jotain oppia ja tässä täytyy pysyä pitkään mukana.

18 tuotantokauden ajalle on mahtunut monia ikimuistoisia hetkiä, tansseja sekä pareja. Erityisesti yllättävät tilanteet ovat jääneet Uotisen mieleen.

– Kun Kirsi Alm-Siira pyörtyi siinä, kun hän sai palautetta, ja Laura Malmivaaran käsi taisi mennä poikki. Ja kokki Harri Syrjäsen varvas meni. Nämähän tietysti jäävät mieleen, kun tulee tällaisia tapaturmia, jotka muuttavat sitä (kisan kulkua), Laurakin olisi varmaan sinä vuonna voittanut, mutta sitten hän joutui jäämään kisasta pois.

Jorma Uotinen on ollut mukana TTK:n tuomarina sen jokaisella 18 tuotantokaudella.

Dramaattisia käänteitä on nähty kertaalleen myös ennen kauden alkua. Artisti Kirkan olisi pitänyt olla mukana toisella tuotantokaudella, mutta hän menehtyi äkillisesti ennen suoria lähetyksiä.

Myös jotkut hienoista tanssiesityksistä ovat jääneet mieleen erityisellä tavalla. Yksi ikimuistoisimmista oli esimerkiksi vuonna 2019 parinvaihtoviikolla nähty Christoffer Strandbergin ja Matti Puron paso doble

– Se oli yksi tämän ohjelman historian huippukohtia kyllä, se oli hieno.

Uotinen kokee pistävänsä merkille yhä tänä päivänä samoja asioita merkille kustakin tanssiesityksestä, kuin TTK:n alkuaikoinakin. Niitä ovat esimerkiksi läsnäolo, keskittyminen, tilanhallinta sekä rytmiikka. Kuitenkin yksi tekijä on aina tanssiesitystä katsoessa erityisen tärkeä.

– Se ei poista sitä, että esityksen täytyy vaikuttaa minuun emotionaalisesti. Silloin se puree, kun vahva emootio on mukana, sekä esityksessä, että se vaikuttaa vielä johonkin tuomari Uotiseenkin.

Vuosien varrella monet Uotisen sanomiset TTK:ssa ovat jääneet vahvasti elämään ihmisten mieliin sekä puheisiin. Vuonna 2024 Uotinen kertoi MTV Uutisille tutustuneensa urbaaniin sanakirjaan elävöittääkseen kielenkäyttöään edelleen. Uotinen muistuttaa, ettei hän sillä tavoin kuitenkaan missään nimessä "tavoittele nuoruutta".

– On legit, slay, goat ja mitä kaikkia uusia sanoja, joista täytyy vain ottaa selvää, että mitä ne tarkoittavat. Mutta minua on huvittanut tämä "legit" sinällään, että aloin käyttämään sitä suomeksi sanoen, että "tämä on ihan laillinen", jo ennen kuin itse asiassa kuulin, että tämä "legit" oli tullut tällaseksi kurantiksi kieleksi, Uotinen nauraa.

Tanssii Tähtien Kanssa su klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran marraskuussa 2025.