TTK-tuomariston tiukka linja puhutti vaiherikkaan lähetyksen jälkeen.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetys sunnuntaina 9. marraskuuta oli varsin moninainen: tähtipareilta nähtiin niin onnistumisia, kuin kömmähdyksiäkin tanssiparketilla. Tuomaristo antoi sen näkyä pisteytyksissään, joka on herättänyt paljon keskustelua ohjelman katsojien keskuudessa.

Tuomariston puheenjohtaja Jukka Haapalainen totesi itsekin MTV Uutisille suoran lähetyksen päätteeksi, että TTK-ilta oli hyvin monivaiheinen.

– Ketä ajatteli, että voisivat olla todella superonnistujia, niin yhtäkkiä tulikin virheitä, jotka olivat todella näkyviä. Johannes (Holopainen) osoitti todella hyvää laatua siinä omassa tanssissaan esimerkiksi, ja sitten tuli kuitenkin niitä putoamisia.

– Ehdin hänen kanssaan tuossa nopeasti jutella, ja hän oli jotenkin aivan poissa tolaltaan siitä, että miten voi tapahtua näin, kun hän kaiken tämän osaa, ja sitten yhtäkkiä putoaa neljässä paikassa todella näyttävästi.

Alkujaan Holopaisen ja tähtiopettaja Katri Riihilahden esitystä katsoessaan Haapalainen oli ajatellut, että kyseessä olisi kympin luokkaa oleva tanssi. Sitten valitettavat virheet tapahtuivat.

TTK-tuomariston tiukka linja puhutti vaiherikkaan lähetyksen jälkeen.MTV / Katja Tamminen

Holopainen ei ollut ainut, jonka esitys ei mennyt illan aikana putkeen, vaan muillakin tähtioppilailla nähtiin muun muassa rytmisiä haasteita sekä ongelmia tanssiasennon kanssa. Haapalaisen mukaan se varmasti vaikuttaa asiaan, että tähtioppilaiden on täytynyt harjoitella jo kaksi tanssia ja omaksua paljon uutta asiaa.

– Ja ei ole sellaista selviytymismekanismia, kun ei ole sitä ammattilaisuuden tuomaa turvaverkkoa, että on työkaluja millä selviytyy jos jotakin tapahtuu, että jotain meneekin pieleen.

– Ammattilainen pystyy sen korjaamaan niin, ettei se virhe välttämättä tule näkyviin. Heillä ei ole sitä monen kymmenen vuoden kokemusta tanssijana, niin sitten kun on vaikka väsynyt tai päässä on liikaa asioita, se paketti voi olla tosi raju ja aiheuttaa tietynlaisen kaaoksen, josta ei sitten pääse ulos.

Haapalainen ei ihmettele sitä, että tuomarien tiukalta vaikuttanut linja puhuttaa. Hän muistuttaa, että se on myös tuomariston tehtävä.

– Haimme semifinalisteja, joiden joukossa ovat finalistit. Joka vuosi ajattelemme, että kauden lopun lähestyessä vaatimustasomme kasvaa. Olemme tiukempia. Haluamme, että kaikki onnistuvat.

Tuomarin mukaan hän, Helena Ahti-Hallberg sekä Jorma Uotinen haluavat myös pisteytyksillään kannustaa pareja yhä parempiin suorituksiin. Haapalainen kertoo, että kaikki neljä semifinalistiparia ovat osoittaneet, että heistä jokainen pystyy hienoihin suorituksiin, ja niitä on nähty myös kauden varrella.

– Niin sitten yritämme kuitenkin saada näkyviin jonkilaisen järjestyksen parien kesken. Olisihan se vähän tylsää, jos antaisimme kaikille kasin tai ysin.

Yllä olevalla videolla Jukka Haapalainen kertoo, keiden onnistumiset TTK-parketilla monivaiheisessa lähetyksessä jäivät erityisesti mieleen.