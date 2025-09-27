Isaac Sene iloitsee siitä, että Kastanja Rauhala sai toiselle TTK-kaudelleen hyvän parin Eric "Lakko" Savolaisesta.

Vuonna 2024 Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa ihastuttanut artisti Isaac Sene saapui seuraamaan kuluvan kauden kolmatta suoraa lähetystä paikan päälle studioon sunnuntaina 21. syyskuuta. Sene tanssi edelliskaudella tähtiopettaja Kastanja Rauhalan kanssa ja tähtipari ylsi kisan finaaliin, sijoittuen lopulta toiseksi.

Sene kertoi MTV Uutisille ennen suoraa lähetystä kannustavansa tietysti Rauhalaa ja tämän paria Eric "Lakko" Savolaista. Hän myönsi sen tuntuvan hieman haikealta, että Rauhala tanssii nyt toisen kanssa, mutta iloitsevansa paljon kaksikon menestyksestä.

– Ollaan itse asiassa meidän perheessä puhuttu, miten siistiä on, että Kassulle tuli heti perään toinen tosi kiva pari. Kyllä olen aina onnellinen toisten puolesta.

Oman TTK-taipaleensa alkuajan Sene muistaa yhä erittäin hyvin. Hän mietti, että kolmas suora lähetys taisi olla se, josta tuomari Jorma Uotinen pisti liikkeelle puheet Senen ja Rauhalan välisestä "sutsurellasta".

– Kiitos Jorma, lähetti tämän sutsurella-viestin koko Suomelle, jonka seurauksena tehtiin sitten aika monta lehtijuttua meistä.

Omaa TTK-syksyään Sene muistelee pelkästään lämmöllä. Se oli hänelle iso juttu ja hyvin merkityksellinen kokemus, jota uskoo muistelevansa vielä vanhoilla päivilläänkin.

Tanssiaskeleet Sene muistaa myös yhä ja ainakin osan koreografioista. Yhdestä tanssista jäi kuitenkin vähän hampaankoloon.

– Ehkä se meidän paso doble, se oli minulle ärsyttävän vaikea tanssi.

– Haluaisin joskus tanssia paso doblea paso doble -musiikkiin. Meillähän oli Michael Jacksonia, joka ei ole kovin paso doblen musaa. Me vähän sovelsimme, ja se ehkä toikin siihen sen haasteen.