Pääkallokelit voivat kymmenkertaistaa liukastumisvammojen määrän normaaliin päivään verrattuna.

Kun lämpötilat laskevat nollan tienoille, luvassa voi olla liukastelua ja erilaisia tapaturmia.

Kun viime vuonna Hus-yhtymän alueella oli poikkeuksellisen liukas päivä, liukastumisvammat kymmenkertaistuivat hetkessä, kertoo Hus Akuutin alueylilääkäri Kimmo Suojanen.

Husin tapauksessa kyse oli noin 150–200 kaatumisvammasta päivässä. Hus-yhtymä vastaa erikoissairaanhoidosta Helsingissä ja Uudellamaalla.

– Käytännön ongelma on se, että ikinä ei tiedetä ihan tarkasti, milloin on todella liukasta, Suojanen sanoo.

Koska liukkaat säät ja loukkaantumissuma voivat tulla yllätyksenä, on terveydenhoidossa vaikeaa varautua niihin. Hus pärjää Suojasen mukaan normaalitoiminnan venyttämisellä, vaikka ylimääräistä henkilökuntaa yritetään tällaisina päivinä hankkia töihin.

Vaarassa ranteet ja nilkat

Liukastumisvammojen määrä on pysynyt Suojasen mukaan viime vuosina melko tasaisena Husin alueella. Keskimäärin vuodessa on hoidettu noin 5 000 liukastumisesta johtunutta vammaa.

Yleisimmät vammat ovat rannemurtumia ja nilkkamurtumia, Suojanen kertoi. Vammoja saaneissa on paljon ikäihmisiä, joiden tasapaino ja luut ovat heikentyneet.

– Mutta sanotaanko näin, että yllättävän paljon on nuoria. Varsinkin humalassa on nuorillakin riski saada murtumia.

Helpoimmin tarjolla oleva keino välttää kaatumisia ovat Suojasen mukaan nastakengät ja rauhallinen eteneminen.

Verrattavissa isoon onnettomuuteen

Pirkanmaan hyvinvointialueella on huomattu, että esimerkiksi useat samaan aamuun osuvat kaatumiset kesärenkailla varustetuilla pyörillä voivat ruuhkauttaa päivystystä. Pyörällä kaatuessa vammat voivat olla pahempia kuin jalankulkijalla.

Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystyksen Acutan vastuualuejohtaja Marjo Niskanen sanoo STT:lle, että tilanne saadaan usein hallintaan jo tunneissa tai ainakin saman vuorokauden aikana. Vaikutukset kuitenkin ulottuvat pidemmälle.

– Se voi johtaa esimerkiksi siihen, että joudutaan muuttamaan ajanvarauksella sovittuja leikkauksia tai yrittämään saada jokin leikkaussali auki. Meidän päivystyksessä näkyvä yhden päivän ruuhka voi koko sairaalapalveluissa olla muutaman viikon projekti.

Voiko liukkaiden säiden loukkaantumissuman vaatimaa työvoimaa ja varautumista verrata isoon onnettomuuteen?

– Tavallaan sillä ei ole merkitystä, mistä potilasmäärä koostuu. Vaikka ne eivät ole yksi yhteen verrannollisia, samalla lailla potilasmäärä voi olla aika suuri ja kerrannaisvaikutukset voivat näyttäytyä hiukan samankaltaisina.

Usein kaadutaan postilaatikolla

Liukastumisvammojen määrä ei ole juuri muuttunut vuosien varrella, vaikka niille altis iäkäs väestö on kasvanut määrältään, sanoi STT:lle Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteispäivystyksen osastonylilääkäri Jari Nyrhilä.

Nyrhilä on ollut alalla 35 vuotta. Hänen sanoo, että liukastuminen tapahtuu yleensä postilaatikkoreissulla.

– Jos liikkuu huonosti, voisi harkita, jos jättäisi käymättä postilaatikolla ja menemättä ulos silloin, kun on liukasta.

Kaikki STT:n haastattelemat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tänä talvena liukastumisonnettomuuksia ei ole ollut kovin paljon. Talvi oli pitkään lumeton ja lämpötilat sen jälkeen pakkasella.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella huonona päivänä rannemurtumia voi tulla hoidettavaksi kymmenkunta ja lonkkamurtumia sekä muita murtumia useita.

Tällöin päivystys saattaa ruuhkautua.

– Odotusajat voivat olla pitkiä, mutta ketään ei ole tarvinnut jättää hoitamatta, Nyrhilä sanoo.