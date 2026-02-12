Epätavallisen moni nuori on päätynyt sairaalahoitoon parasetamoliyliannostuksen takia Kuopiossa alkuvuonna.

Somehaaste on ollut ainakin osasyynä siihen, että Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on hoidettu tämän vuoden aikana parasetamolin yliannostuksen takia vajaata kymmentä alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta. Aiheesta kertoi ensin Yle.

Potilasmäärä on tavanomaista suurempi. Sen taustalla on ainakin osittain sosiaalinen media.

– Huomasimme ensin lastentautien puolella, jossa akuutteja myrkytyksiä hoidetaan, että näitä tapauksia on ollut nyt poikkeuksellisen paljon.

– Psykiatrian puolella herättiin siihen, että myös tapausten kaava oli normaalista poikkeava, Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten osaston ja päiväsairaalan ylilääkäri Katri Backman kertoo MTV Uutisille.

Yliannostuksen ottaneilla nuorilla ei välttämättä ollut aiempaa psykiatrista taustaa, vaan teot saattoivat olla melko impulsiivisia.

– Ainakin joissakin tapauksissa taustalla oli someyllyttämistä ja ryhmäpainetta, Backman sanoo.

– Ilmeisesti sairaalahoitoon joutuminen on ainakin osalla ollut tavallaan yksi haasteen osa. Se on tietysti todella vaarallista, Backman korostaa.

Fimea varoitti hiljattain itsehoitolääkkeiden, kuten parasetamolin, käyttöön kytkeytyvistä somehaasteista. Ilmiöstä on raportoitu myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vaaralliset somehaasteet -sivustolla.

TikTokista löytyy viime päiviltä useita "parasetamolihaasteesta" varoittavia postauksia. Yhden niistä on tehnyt lastenlääkäreiden perustama Lääkäriliiga.

– Me ollaan ihan tosi, tosi huolissaan näistä haasteista, jotka voivat olla vaarallisia tai itselle vahingollisia. Isot lääkeannokset eivät ole missään tapauksessa ikinä turvallisia. Tehokas ja ihan turvallinenkin lääkeaine muuttuu myrkyksi, jos sitä otetaan isoja määriä, Lääkäriliigan TikTok-videolla kerrotaan.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

"Oireet voi sekoittaa vatsakipuun"

Parasetamoli on maailman yleisimmin käytetty kipulääke. Kun sitä ottaa ohjeiden mukaan lääkittävän painon mukaisilla maksimiannoksilla, se on myös hyvin turvallinen.

Yliannostus aiheuttaa ensi alkuun yleensä pahoinvointia ja vatsakipua, mahdollisesti oksentelua.

– Alkuvaiheen oireet voi sekoittaa tavalliseen vatsakipuun tai -tautiin. Niistä on erittäin vaikea epäillä parasetamolimyrkytystä, Backman sanoo.

Akuuttien oireiden jälkeen maksavaurio voi hiipiä salakavalasti useampien päivien viiveellä. Maksavaurioon voi johtaa pienikin yliannostus.

Pahimmillaan seurauksena on hengenvaarallinen maksan vajaatoiminta.

– Onneksi nyt ilmi tulleissa tapauksissa nuoret ovat itse kertoneet ottaneensa liikaa lääkettä, Backman sanoo.

Sairaalassa parasetamolipitoisuus voidaan mitata verestä. Lääkkeen imeytymistä pyritään estämään lääkehiilellä.

Vaikeissa myrkytyksissä maksaa suojaamaan tarvitaan suonensisäistä lääkitystä.

Jos myrkytystä päästään hoitamaan mahdollisimman aikaisin, toipumisennuste on yleensä suhteellisen hyvä.

Viivästynyt hoito ja suuri yliannostus nostavat maksavaurion riskiä.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on jouduttu turvautumaan tapausten yhteydessä alkuvuonna pahimmillaan tehohoitoon.

HUS: Tapaukset lisääntyneet vahvasti

Ylilääkäri Mikael Kuitunen Uudesta lastensairaalasta kertoo MTV Uutisille sähköpostitse, että alle 16-vuotiaiden parasetamolimyrkytykset ovat lisääntyneet HUS:n alueella viime vuosina vahvasti.

Kaikkiaan alle 16-vuotiaiden lääkemyrkytyksiä on hoidettu lasten päivystyksissä viimeisimmän tiedon mukaan noin 400 vuodessa.

Osa niistä koskee parasetamolimyrkytyksiä.

– Pienillä lapsilla lääkemyrkytykset ovat vahinkoja, kun pieni lapsi maistelee kaikkea jännän näköistä.

– Murrosikäisillä ne ovat tahallisia ja itsetuhotarkoituksessa otettuja lääkemyrkytyksiä, Kuitunen kertoo.

HUS tiedotti jo pari vuotta sitten, että TikTok on altistanut nuoret itsetuhoiseen käyttäytymiseen liittyville haasteille ja lääkevinkeille.

– Olemme saaneet tietoa, että nuoret keskustelevat tällaisista haasteista ja että somessa on ollut näitä parasetamolihaasteita, Kuitunen kirjoittaa.

– Minusta se [parasetamoli] on liian helposti saatavilla ja siihen tulisi puuttua nuorison suojelemiseksi, Kuitunen lisää.