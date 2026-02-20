Soittokierros useampaan putkien sulatuksia tekevään yritykseen vahvistaa oletuksen. Putkien sulattelijoilla on riittänyt etenkin Etelä-Suomessa poikkeuksellisen paljon töitä tänä talvena.

Etelä-Suomessakin on päästy nauttimaan pitkästä pakkasjaksosta. Routa on vahvistunut maan mukana jo noin 1,5 metriin. Se tietää sitä, että myös monet vesiputket ovat jäätyneet ja sulattelijat tekevät pitkää päivää.

– Viimeiset kolme viikkoa on saanut tehdä töitä aamusta iltaan, sanoo yrittäjä Nguyen Van Lanh LVI Lanista.

Pahimmillaan jäätyneistä putkista voi aiheutua tuhansien eurojen vahingot. Yllättävistä vesivahingoista saattaa saada korvauksia omasta vakuutuksesta, mikäli ne ovat kiinteistöllä kunnossa. Vakuutussummaa voi kuitenkin vähentää esimerkiksi talon ikä.

– Harvemmin korvausta koko summaan saa, että kyllä siitä aina omaakin maksettavaa tulee ja hakumenettelyt on itse tehtävä ja huolehdittava myös vahingon ilmoittamisesta heti vakuutusyhtiöön, sanoo toiminnanjohtaja Marju Silander Omakotiliitosta.

Tarkista kiinteistösi nyt

Silander muistuttaa, että nyt on oikea aika kiertää oma kiinteistö ja katsoa, ettei näy mitään poikkeavuuksia.

– Jos tietää, että lähellä seiniä tai nurkkia on riskialttiita vesiverkoston kohtia, niihin voisi lisätä vaikkapa routasuojia esimerkiksi styrox-levyjä, niilläkin voisi olla jonkinlaista apua, sanoo Silander.

Putkia sulattavalla yrittäjällä on vinkki tulevien pakkastalvien varalle, jolla voi estää vahingon syntymistä jo ennakkoon.