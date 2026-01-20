Luonnonlumen puute pilaa hiihtotunnelmaa.
Viimeaikainen lauhempi jakso päättyy, ja lämpötilat laskevat selvästi pakkaselle maan eteläosaa myöten.
Etelässä luvassa voi olla jopa parinkymmenen asteen pakkaslukemia. Sen sijaan Lapissa ei olla tällä kertaa yltämässä alkuvuoden hirmupakkaslukemiin.
Lunta tavallista vähemmän
Meteorologi Liisa Rintaniemi kuvailee Etelä-Suomen tilannetta mielenkiintoiseksi. Yhtäältä pakkanen kiristyy, mutta toisaalta lumipeite on edelleen tavanomaista vähäisempi.
– Nyt ollaan kuitenkin tammikuun loppupuolella, niin kyllähän nämä alle 20 sentin lukemat maan eteläosassa ovat selvästi keskimääräistä alhaisemmat. Eikä pohjoisestakaan löydy metrin hankia.
Hiihtäjille huonoja uutisia
Lumen vähyys ei tiedä hyvää hiihtokeleistä haaveileville.
– Moni ajattelee, että no niin, hiihtokelit tulee. Mutta eihän etelään ole saatu latuja vedettyä, kun sitä luonnonlunta ei ole riittävästi, Rintaniemi toteaa.
Lumisateita ei Rintaniemen mukaan ole myöskään näköpiirissä, joten ainakin etelässä ollaan talviurheiluolosuhteiden osalta lumetusten varassa.