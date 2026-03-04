Keli yllätti pakettiautoaan kuljettaneen Jessen viime perjantaina kotipihassa. Tilanne tallentui videolle.

Turkulaisen Jesse Ovaskaisen töihinlähtö ei sujunut aivan oppikirjan mukaan Turussa viime viikon perjantaina.

Lämmennyt sää oli muuttanut kotipihan erittäin liukkaaksi, mikä näkyi Ovaskaisen pakettiauton käyttäytymisessä. Ovaskaisen valvontakameraan tallentuneelta videolta näkyy, kuinka Ford Transit lähti hallitsemattomaan sivuluisuun.

– Olin lähdössä töihin ja sitten siinä kävi näin. Hiekoitin kyllä pihan, mutta oli keli mennyt vähän huonoksi, Ovaskainen kertoo MTV Uutisille puhelimitse.

– Lähdin pakittamaan ja sitten auto lähti liukumaan.

Ovaskainen kertoo, että jo edellisenä päivänä torstaina oli ollut vetinen keli, mutta varsinainen yllätys odotti seuraavana aamuna.

– Yön aikana oli sitten mennyt keli tuommoiseksi.

Autolle tai sen kuljettajalle ei käynyt tilanteessa kuinkaan.

– Onneksi auto pysähtyi lumihankeen. Sen jälkeen pääsin ihan ajamaan poiskin siitä, mies kertoo.