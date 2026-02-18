Pelkästään liukastumisista tulee joka vuosi noin 1,4 miljardin lasku. Vastuukysymykset ovat lakimiehen mukaan yksiselitteiset.

Jos kerrostalon pihalla liukastuu tai saa katolta päähänsä lunta tai jäätä niin, että loukkaantuu, on vastuu lakimiehen mukaan aina taloyhtiöllä. Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Pauliina Haapsaari sanoo, että joskus myös huoltoyhtiö voi joutua vastuuseen.

– Ensisijaisesti taloyhtiö ja kiinteistön omistaja tai haltija ovat vastuussa. Jos huoltoyhtiön kanssa on tehty selkeästi yksilöity sopimus tehtävistä, ja huoltoyhtiö on laiminlyönyt tehtävän, niin silloin taloyhtiö voisi vaatia huoltoyhtiöltä korvauksia, Haapsaari sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2022 tutkimuksen mukaan talven liukastumisten kulut ovat vuosittain noin 1,4 miljardia euroa. Luvussa ovat sairaanhoitokulut ja sairauspoissaolot.

Myös miljoonakorvauksia on määrätty

Liukastumisista tai lumen putoamisesta päälle maksetaan yleensä korvauksia aiheutuneiden kulujen ja haittojen mukaan. Suomessa kivusta ja särystä ei ole tapana maksaa isoja lisäsummia, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Haapsaari kertoo poikkeuksellisesta oikeustapauksesta, jossa hovioikeus tuomitsi vakuutusyhtiön ja kiinteistönomistajan korvaamaan miljoonakorvaukset pihalla liukastuneelle henkilölle.

– Tuomion ratkaisussa katsotaan, että oli aiheutunut ansionmenetyksiä pitkältä ajalta. Tämä on hyvin poikkeuksellinen tapaus, Haapsaari sanoo.

Vaasan hovioikeus antoi tapauksessa päätöksensä kesällä 2024. Hovioikeus määräsi vakuutusyhtiö Pohjolan ja Keski-Suomen opiskelijasäätiön maksamaan noin kahden miljoonan euron korvaukset opiskelija-asuntolan pihalla kaatuneelle naiselle. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.