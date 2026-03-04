Keväinen lämpö on hellinyt etenkin Etelä-Suomea, ja viikonlopustakin on tulossa keväinen, mutta takatalvi voi vielä yllättää.
Etenkin eteläosissa maata on saatu nauttia keväisistä lämpötiloista ja auringosta.
Keväiset säät jatkuvat myös viikonloppuna, sillä elohopea voi etelässä kivuta jopa kymmeneen asteeseen, ja ensi viikolla saatetaan päästä liki 15 asteen lukemiin, meteorologi Jenna Salminen kertoo.
– Jos meillä olisi kesäaurinko, voisi olla melkein jopa 20 astetta lämmintä. Mutta ehkä lähemmäs 15 astetta voi olla ainakin yksittäisenä päivänä ensi viikolla.
Lämpimintä maaliskuussa on ollut 19 vuotta sitten, kun Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattiin 17,5 astetta 27.3.2007, kertoo Foreca sivuillaan.
Maaliskuun kylmin lämpötila mitattiin vuonna 1971, kun elohopea putosi Sallassa −44,3 pakkasasteeseen 1. maaliskuuta.
Vuorokauden ylin keskimääräinen lämpötila maaliskuussa on Helsingissä ollut 2,3 astetta ja Rovaniemellä –1,9 astetta.