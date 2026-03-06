Kevät tekee tuloaan vauhdilla ja lämmin sää pysyttelee kartoilla huhtikuun puolelle, kertoo Foreca.
Öisin suuressa osassa maata on vielä pakkasta, mutta siitä huolimatta kevät saapuu jo rytinällä.
Maaliskuu on tavanomaista lämpimäpi koko Suomessa ja myös melkein koko Euroopassa, kertoo Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF.
Pian Pohjois-Suomessakin voidaan päästä jo 10 asteen tienoille.
3:28Katso lähipäivien sääennuste!
Forecan mukaan, koko maaliskuu näyttää ajankohtaan nähden hyvin lämpimältä. Ensi viikon keskilämpötila on koko maassa 3–6 astetta tavanomaista korkeampi.