Tänä talvena kipakka pakkanen on mahdollistanut jäällä ulkoilun etelää myöten. Kirkkailla talvipäivillä on kuitenkin myös synkkä kääntöpuoli.
Suomenlahden jäätyminen ennätyksellisen pitkälle Suomen rannikolta Saaristomerelle on houkutellut meren jäälle ihmisiä liikkumaan.
Viiden jälkeen -ohjelmassa selvitettiin, milloin jäällä liikkuminen on turvallista.
Suomessa ei ole virallisia rajoja sille, milloin jäälle voi mennä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on kuitenkin määrittänyt kuluttajapalveluille suunnatut rajat. Tukesin mukaan ihmiselle turvallinen jään paksuus on 10 senttiä.
Esimerkiksi hiihtäjälle tällainen jää alkaa olla jo varmasti turvallinen liikkua, sillä hiihtäessä paino jakautuu laajemmalle alueelle.
Tukesin ohjeistuksessa puhutaan teräsjäästä eli kovasta jäästä, joka syntyy, kun vesi jäätyy suoraan vedestä eikä siihen ole sekoittunut lunta.
Moottorikelkalle Tukes suosittelee 15 sentin teräsjäätä – isoille ryhmille jopa 20 sentin paksuutta. Samaa paksuutta suositellaan myös autoille.