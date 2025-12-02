Putin oli yhtä hymyä tavatessaan amerikkalaiset Kremlissä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa tänään Moskovassa Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin sekä presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin keskustellakseen Ukrainan sodan lopettamisesta.

Yhdysvaltalaisten vierailu on alkanut ristiriitaisissa merkeissä, sillä Putin saapui tapamiseen toista tuntia myöhässä alkuperäisestä suunnitelmasta. Samalla kun Yhdysvaltain delegaatio odotti Putinia, antoi Venäjän presidentti toisaalla pahaenteisiä kommentteja Euroopalle.

Putin julisti vain hetki ennen tapaamista, että "jos Eurooppa haluaa sotaa, niin Venäjä on siihen valmis". Hän myös väittii, että "eurooppalaisilla ei ole rauhanomaisia tarkoitusperiä, vaan he ovat sodan puolella".

Putin myös kertoi tänään tiedotusvälineille, ettei se tule hyväksymään Euroopan kaavailemia rauhanehtoja Ukrainasta.

Pahansuopaisuus näyttää kuitenkin kadonneen tyystin Putinin kasvoilta, kun hän tapasi Witkoffin ja Kushnerin Kremlissä pyöreän pöydän ääressä.

– Olen niin iloinen nähdessäni teidät, Putin kertoo leveästi hymyillen Witkoffille. Putin vilkuilee välillä Juri Ušakovia kohden, joka hymyilee perässä.

Yhdysvaltalaisdelegaatio saapui Moskovaan tiistaina iltapäivällä. Witkoff kehui vastaavasti Moskovaa "upeaksi kaupungiksi" aiemmin tänään kävellessään Punaisella torilla.