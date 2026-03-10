Tutkimuksen mukaan työssä olevien enemmistön mielestä sopivimpia etätyöpäiviä ovat perjantai ja maanantai.
Kyselyssä lähes puolet suomalaisista vastaajista, 44 prosenttia, kertoo tekevänsä etätyötä vähintään kerran viikossa.
Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan Arvo- ja asennetutkimuksen perusteella valtaosa työssäkäyvistä voi tehdä jonkin verran etätöitä.
Kolme viidestä työssä olevasta kertoi tekevänsä etätöitä ainakin jonkin verran.
Kyselytulosten perusteella useimmat toivovat työltään hybridimallia. Yli 40 prosenttia työskentelisi mieluiten osan ajasta etänä ja yli 20 prosenttia kokonaan tai lähes kokonaan etänä.
Hieman yli kolmasosa eli 35 prosenttia työskentelee mieluiten työpaikalla.
– Etätyö ei näyttäydy enää poikkeusjärjestelynä vaan vakiintuneena osana suomalaista työelämää, sanoo tiedotteessa analyysin kirjoittanut Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimusjohtaja ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Antti Kauhanen.
Etätyöt tehdään mieluiten viikonlopun yhteydessä
Etätyöpäivä valitaan usein viikonlopun yhteyteen. Työssä olevien enemmistön mielestä sopivimpia etätyöpäiviä ovat perjantai ja maanantai.
Vastaajat kokivat etätyön myönteiseksi muun muassa työn sujuvuuden, keskittymisen ja muun elämän yhteensovittamisen kannalta.
Kielteisesti sen katsottiin vaikuttavan työyhteisön yhteishenkeen ja tiimityöhön.
Kyselytutkimukseen vastasi runsaat 2 000 ihmistä. Tulosten virhemarginaali väestön tasolla on 2–3 prosenttia suuntaansa. Vastaukset kerättiin lokakuussa 2025.
Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa.