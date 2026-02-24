Ennen Ukrainaa tukevan niin kutsutun halukkaiden koalition kokouksen alkua Stubb ja Zelenskyi istuutuivat vierekkäin ja Stubb kuiskasi Zelenskyin korvaan jotakin, mikä sai hänet hymyilemään.

– Se antaa mahdollisuuden keskustella presidentti Zelenskyin kanssa. Ne pienet hetket, joita meillä on, keskustelemme rintamatilanteesta, miten neuvottelut etenevät ja miten me voimme auttaa, Stubb sanoi.