Kiovaan on kokoontunut joukko eurooppalaisia johtajia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vuosipäivänä.
Tänään tiistaina tulee kuluneeksi neljä vuotta Venäjän laajamittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan.
Vuosipäivää muistetaan Kiovassa, jonne on kokoontunut joukko eurooppalaisia johtajia. Myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb on mukana.
Kiovassa on tähän mennessä vietetty muun muassa virallinen muistoseremonia sekä seppeleenlasku.
Lisäksi Ukrainaa tukeva niin kutsuttu halukkaiden koalitio on aloittanut etäkokouksen Ranskan ja Ison-Britannian johdolla.
Huomionarvoinen asia edellä mainituissa tilaisuuksissa on, että Stubb on ollut aina sijoitettuna Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin viereen.
Ennen Ukrainaa tukevan niin kutsutun halukkaiden koalition kokouksen alkua Stubb ja Zelenskyi istuutuivat vierekkäin ja Stubb kuiskasi Zelenskyin korvaan jotakin, mikä sai hänet hymyilemään.