Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastajan mukaan ulkomailta käsin vakavia rikoksia tekemään värvätyt suomalaisnuoret voivat jäädä lupauksista huolimatta jopa ilman palkkiota.

Poliisi kertoi maanantaina Suomeen rantautuneesta crime as a service -ilmiöstä, jolla tarkoitetaan tilausrikoksia.

Esimerkiksi Ruotsissa vaikuttavat rikollisjärjestöt etsivät muun muassa sosiaalisen median kautta nuoria, jotka ovat valmiita tekemään vakaviakin rikoksia palkkiota vastaan.

Suomessa poliisi tutkii parhaillaan ensimmäisiä tapauksia, joissa rikolliset ovat pestanneet suomalaisia nuoria.

Rikoksen teettäjä etäännyttää itsensä teosta

Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastajan Kimmo Sainion mukaan homma toimii käytännössä monivaiheisesti.

Ulkomailla oleva toimija, joka haluaa esimerkiksi periä velkoja Suomesta, värvää ensin väliportaan ihmiset hankkimaan rikoksentekovälineet ja muun tarpeellisen, kuten asunnot, autot ja puhelimet. Vasta sitten pestataan joku tekemään itse teko.

– Tarkoituksena on viedä rikollinen tarkoitus ja rikollinen teko mahdollisimman kauaksi toisistaan, Sainio selvitti Kymmenen uutisissa maanantaina.

Tekijöillä ei ole välttämättä kunnollista käsitystä siitä, miksi jokin teko tehdään tai kuka heidät on siihen palkannut.

Sainion mukaan rikollispiirit rekrytoivat tehtäviin usein sellaisia nuoria, jotka ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa ja siksi helpompia houkutella rikoksiin.

– Heillä on ehkä mielenterveysongelmia, on päihdeongelmia, on sijoitettu kotien ulkopuolelle. He ovat valmiita ottamaan riskejä ja tekemään rahaa vastaan ehkä sellaisiakin tekoja, joiden vakavuutta he eivät ymmärrä.

Ruotsissa tällaisista tilausrikoksista on Sainion mukaan maksettu vaihtelevia summia sadoista euroista muutamiin tuhansiin.

– Mutta aika usein käy myös niin, että palkkiota ei koskaan makseta.

Jos hyväksyy tarjouksen, on ehkä jo koukussa

Ihmisiä on Sainion mukaan värvätty tilausrikoksiin usein sosiaalisessa mediassa.

– Yhteydenotto voi tapahtua missä tahansa sosiaalisen median alustalla, ja värvääminen toteutetaan siellä vaikkapa pelien kautta. Siellä nykyään käydään keskustelua ja viestitellään keskenään. Se voi tapahtua toisaalta suoraan yhteydenotolla esimerkiksi Instagramin kautta. Se voi tapahtua erilaisissa someryhmissä, joissa keskustellaan asioista. Keinoja on monia.

Jos tilauksen vastaanottaja ei haluakaan tehdä rikosta, perääntyminen voi Sainion mukaan olla vaikeaa.

– Varsinkin Ruotsissa on tapauksia, joissa on joutunut tilauksen vastaanotettuaan antamaan rikollisille henkilötietonsa ja lähettämään vaikka kuvan ajokortista tai passista. Jos hän on sen jälkeen kieltäytynyt teosta, on alettu uhata häntä tai hänen lähipiiriään väkivallan teolla.

– Eli tavalla tai toisellaan hän on koukussa siinä teossa.

Miten tilausrikoksia sitten voidaan ehkäistä?

Sainion mukaan tärkeintä on saada oikeaa tietoa oikeista asioista.

– Meidän pitää tunnistaa ne henkilöt, jotka ovat vaarassa siirtyä tämmöiseen toimintaan. Samaan aikaan meidän pitää myös tunnistaa ne rikolliset tekijät, jotka ovat valmiita ihmisiä rekrytoimaan tai joilla on erilaisia velkoja Suomessa. Se on monen asian summa.