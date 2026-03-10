Yhdysvaltain asevoimien mukaan se on iskenyt Iranissa keskimäärin noin 500 kohteeseen päivässä.
Asevoimien mukaan Iranissa on isketty Yhdysvaltojen toimesta yli 5 000 kohteeseen kymmenen päivän aikana.
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin mukaan se on iskenyt Iran-hyökkäyksen aikana muun muassa yli 50 iranilaiseen alukseen.
Muita kohteita Iranissa ovat olleet muun muassa ilmatorjuntajärjestelmät, ballististen ohjusten tukikohdat sekä ohjus- ja droonien valmistuspaikat.
Yhdysvallat ja Israel aloittivat ilmahyökkäyksen Iraniin runsas viikko sitten. Iran on vastannut tekemällä ilmaiskuja Israeliin sekä naapurimaihin, joissa on Yhdysvaltojen sotilastukikohtia.